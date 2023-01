PSG: TV, sponsoring, billetterie, détails d’une saison 2022 à 654,2M€ de revenus

Le PSG a battu des records de recettes qui ne suffisent toutefois pas à compenser les pertes.

Alors que le Paris Saint Germain a perdu 369 millions d’euros net lors de la saison 2021-2022 – déficit record -, d’après les éléments fournis par la division Football Benchmark de KPMG, le rapport Deloitte dévoile, à travers son classement Deloitte Football Money League 2023, que le PSG a réalisé un chiffre d’affaires de 654,2 millions d’euros, 18% de plus qu’en 2020-2021, sur ce même exercice. Des revenus liés aux droits télé, au sponsoring, et à la billetterie.

383 millions d’euros grâce au sponsoring pour le PSG

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint Germain est l’un des clubs de sport les plus bankables au monde. Le club de la capitale multiplie les partenariats. Il faut dire que les marques s’arrachent les Rouge et Bleu et souhaitent associer leur image, notamment au trio de stars Kylian Mbappé, Neymar Jr, Lionel Messi. La saison dernière les Parisiens ont enregistré 383 millions de revenus liés au sponsoring, soit 20 millions d’euros de plus que lors de l’exercice 2018-2019, saison record où le PSG avait atteint 363 millions d’euros.

Les droits télé en baisse pour le PSG

Autre source de revenus importante pour le Paris Saint Germain, comme pour tout autre club de football : les revenus liés à la télévision. La saison dernière, les Parisiens ont gagné 139 millions d’euros en droits télé. Il faut compter évidemment les droits de diffusion de la Ligue 1 en France et à l’étranger et surtout ceux de la Ligue des Champions. Le PSG a engrangé 63 millions d’euros de moins par rapport à l’exercice précédent (202 millions d’euros). Cela s’explique par le parcours en Ligue des Champions de Mbappé et ses coéquipiers, éliminés en huitièmes de finale lors de la saison 2021-2022, alors que leur parcours s’était arrêté lors des demi-finales en 2020-2021.

Une hausse des gains liés à la billetterie

L’actualité du PSG est actuellement rythmée par les pourparlers entre la mairie de Paris et les dirigeants du club, sur la vente ou non du Parc des Princes. Les décideurs parisiens souhaitent racheter le stade afin de pouvoir l’agrandir et bénéficier de davantage de revenus liés à la billetterie. La saison 2021-2022 a été très fructueuse à ce niveau pour les Rouge et Bleu, qui ont généré 132 millions de revenus. Une différence colossale en comparaison avec 2020-2021, où ils avaient empoché 17 millions d’euros. Des gains faibles qui s’expliquent par l’absence de spectateurs dans le stade en raison de la pandémie de Covid 19.

Le PSG gagne une place par rapport à la saison dernière

Dans son rapport annuel, Deloitte nous apprend que le Paris Saint Germain est, avec 654,2 millions d’euros, le cinquième club ayant généré le plus de revenus dans le monde, gagnant ainsi une place dans ce classement. Les Parisiens sont derrière Manchester United (688,6M€), Liverpool (701,7 M€), le Real Madrid (713,8M€) et Manchester City (731M€). À noter que sur ses 654,2 millions, la section féminine du club génère 3,6 millions d’euros.