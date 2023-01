Le PSG enregistre 369 M€ de pertes en 2022! Détails comptables de sa saison

Le PSG a perdu 369 millions d’euros après impôts, au bilan de sa saison denrière.

Un record pour le PSG. Mais pas de ceux dont peu se féliciter le club champion de France de football. La saison 2021-2022 dernière, le Paris Saint-Germain a perdu 369 millions d’euros net. Jamais un club sportif français quel qu’il soit, n’avait accusé autant de pertes sur douze mois. Le PSG se succède à lui même et sa sa saison 2021, déficitaire de 224 millions d’euros.

Un déficit record pour le PSG enregistré en 2022

Selon les éléments fournis par la division Football Benchmark de KPMG, le poids des salaires sur l’ensemble des revenus de l’opérationnel (c’est-à-dire hors marché des transferts), est de 109%. Comprendre que les seuls salaires chargés dépassent les recettes enregistrées. Lesquels revenus progressent néanmoins de 18% d’un exercice à un autre, à 670 millions d’euros (contre 570 M€ en 2021), au bilan de la saison 2021-2022 dernière. Cela aussi est record est supérieur à l’avant Covid (636 M€ générés en 2019).

Les revenus du sponsoring comptent pour beaucoup dans les recettes

Dans le détail les revenus de la télé chutent significativement (- 31%) car le PSG a disputé le Final four de la Ligue des champions 2020 au mois d’août, à cheval sur l’exercice suivant entamé. En 2022, l’audiovisuel rapporte 139 millions d’euros , autant quasiment que la billetterie au Parc des Princes (131 M€). Quand aux sponsors, ils représentent 60% du total des revenus du club (et pèsent 399 M€ en 2022), c’est dire si le secteur est d’importance.

+ 45% et une masse salariale plus épaisse que jamais pour le sport français

A contrario des bénéfices, les charges ont explosé sous l’effet du recrutement opéré, avec les renforts de Messi, Donnarumma ou autre Sergio Ramos. Et sans oublier non plus, l’extension du contrat de Kylian Mbappé. En un an, la masse salariale a augmenté de 45%, pour d’élever à 728 millions d’euros. Et cela encore, c’est du jamais vu dans le sport français.