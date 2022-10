PSG: Les salaires des joueurs du PSG cette saison 2022-2023

Avec son nouveau contrat prolongé, Kylian Mbappé est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire.

Longtemps la barre est restée symbolique, comme une sorte de seuil à atteindre, pour que le foot français devienne un jour peut-être, aussi compétitif que chez ses proches voisins européens, en partant de (beaucoup) plus loin. Le PSG l’a avalé depuis peu et le phénomène ne fait que s’amplifie. L’on parle de la masse salariale du club de la capitale, car pour la première fois, au bilan du mois de juin 2021, elle a passé le cap des 500 millions d’euros, chargées.

Kylian Mbappé domine le vestiaire du PSG. Et toute la planète foot

C’était avant qu’arrive Lionel Messi. Et avant également, que Kylian Mbappé ne décide de prolonger. Car depuis, « le football il a changé », pour reprendre ses propres mots. Au sujet de son salaire, tout a été dit ou écrit, jusqu’à des sommes ahurissantes, à 200 M€/an. La réalité n’en serait pas moins énorme ; évoqué par le New York Times, le contrat du champion du monde français est le plus gros de l’histoire de sa discipline. Il vaut 389 millions d’euros brut, au total des trois saisons, dont 125 millions de primes à la signature, des bonus diverses et un salaire fixe annuel, à 44 millions d’euros net.

Des recrues encore jeune et moins gourmandes en salaires

Le crack de Bondy domine donc le monde du ballon rond. Et cette fois, c’est lui qui devance Lionel Messi et Neymar, respectivement deuxième et troisième, dans cette hiérarchie du PSG, et plus largement de la planète football. Pour se renforcer, le club a procédé à quelques transferts, cette saison moins clinquants car plus ciblés, en misant plutôt sur des jeunes confirmés ou en devenir, qui sont encore en-deçà du salaire moyen, désormais supérieur au million d’euros mensuel. Les salaires du PSG, saison 2022-2023, exprimés en page suivante, sont des estimations brutes annuelles de chacun des joueurs de Christophe Galtier.

Les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain, saison 2022-2023

Joueur Salaire en 2022-2023 Echéance du contrat Gianluigi Donnarumma 11 M€ 2026 Keylor Navas 12 M€ 2024 Sergio Rico 2,6 M€ 2024 Marquinhos 14,4 M€ 2024