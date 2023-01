PSG: Combien rapporte sa section féminine au Paris Saint-Germain ?

Le chiffre d’affaire des féminines est, au PSG, 191 fois inférieur à celui des hommes.

Certes, la somme est marginale, comparée au chiffre d’affaire des professionnels (CA) chez les hommes : 670 millions d’euros de revenus de l’opérationnel en 2022 (+ 18% sur un an), hors marché des transferts. Il n’en demeure pas moins que chez les filles, le PSG est le troisième club européen, à générer le chiffre d’affaire le plus élevé, d’après un rapport signé de Deloitte.

3,5 M€ de CA pour le PSG au terme de la saison 2021-2022

Où l’on découvre que le Paris Saint-Germain a bouclé sa saison 2021-2022 dernière, avec des revenus de 3,5 millions d’euros, à l’addition du sponsoring, de la billetterie et des droits de l’audiovisuel. Sachant que le marché des transferts avec indemnités est encore modéré, mais néanmoins en constante progression, l’atteste le transfert opéré cet été de Kiera Walsh, de Manchester City à Barcelone pour 350 000 livres (395 000 euros).,

Le Barça génère le plus de revenus dans le foot féminin

Le Barça est d’ailleurs le club qui revendique le plus de revenus, à 7,7 millions d’euros, en 2022, à la faveur explique le rapport, d’un historique sportif favorable et de l’exploitation du stade pour réunir un plus de plus en plus large. C’est, avec le mercato, l’un des axes de croissance que les clubs doivent observer pour se structurer et augmenter le CA.