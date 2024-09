OM : Nike (re)confirme la rupture avec Mason Greenwood

Mason Greenwood n’est pas sous contrat avec Nike assure une nouvelle fois la marque américaine.

« Mason Greenwood n’est pas un athlète Nike. » Ce n’est pas la première fois que le géant américain de l’équipementier sportif s’exprime à ce sujet, mais il a été convié à confirmer les dires, par le Daily Mail, qui a sollicité les porte-paroles de la marque, après que l’attaquant de l’OM eut été vu sur le terrain chaussé de crampons de la marque à la Virgule.

Si Mason Greenwood joue avec des Nike, c’est son choix et non par contrat

En 2022, à la suite des accusations de viol et d’agression portées contre lui par sa compagne, Mason Greenwood a été remercié par le groupe Nike, avec lequel il était alors sous contrat. Bien que les charges contre lui aient depuis été abandonnées par la justice britannique, la Virgule ne l’a plus jamais contractualisé. Selon le Daily Mail, la rupture fut à sens unique, décidée par Nike et le joueur n’aurait reçu aucune compensation en contrepartie, au motif qu’une clause dans le contrat l’obligeait à ne pas nuire à la réputation de son partenaire commercial.

Déjà en 2023, Nike avait été convié à confirmer la mise à l’écart de l’ailier anglais, devenu cet été un joueur de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood n’a plus depuis de contrat de sponsoring avec un équipementier, mais il peut autant qu’il le souhaite évoluer avec des chaussures produites par Nike, tant qu’il se les procure lui même. Il lui arrive d’ailleurs de porter des crampons d’anciennes collections, et même des versions intégralement noires, puisqu’il n’est tenu à faire aucune promotion.