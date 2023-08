Logan Paul et KSI s’offrent l’image d’Erling Haaland pour Prime

Erling Haaland va promouvoir la boisson énergisante de Paul Logan et KSI.

Le duo de sportifs et créateurs Logan Paul et KSI, à l’origine de la marque de boissons sportives Prime, vient de s’associer à l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, pour devenir le nouveau visage promotionnel du groupe. Cette collaboration prend tout son sens étant donné que Paul, KSI et Haaland sont tous des sportifs ayant en commun un public jeune.

Erling Haaland devient l’image de la boisson Prime

L’association s’inscrit dans une série de partenariats pour la boisson hydratante Prime, qui avait déjà signé en juin des contrats avec les combattants de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Alex Volkanovski et Israel Adesanya. Prime est également devenue le partenaire officiel en matière d’hydratation du FC Barcelone en juillet, ou d’Arsenal FC. Elle a également poursuivi ses accords de sponsoring avec le Bayern Munich.

Un public jeune à l’instar de Paul Logna et KSI

Cette entente intervient avant « The Prime Card », l’un des plus grands événements de boxe d’influenceurs jamais organisés, qui verra le retour sur le ring de Logan Paul et de KSI. Erling Haaland multiplie de son côté les parrainages sportifs. Il est aussi devenu la semaine dernière, l’ambassadeur du fabricant d’appareils électroménagers et de climatiseurs, Midea. Le très bankable footballeur norvégien étend ainsi la liste de ses sponsors et les gains qui leurs sont associés.