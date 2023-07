FC Barcelone: La marque de Paul Logan et KSI nouveau sponsor pour 3 ans

Via leur marque commune, Prime, le rappeur KSI et le trublion Paul Logan sont de nouveaux sponsors du FC Barcelone.

Le FC Barcelone, a annoncé un accord de sponsoring avec la marque de boissons sportives créée par Paul Logan et KSI : Prime. Dans le cadre de ce partenariat, Prime devient le partenaire officiel en matière d’hydratation pour les trois prochaines saisons. Les produits de la marque centrée sur l’hydratation seront affichés de manière visible dans les zones réservées aux bancs des équipes masculines, féminines et de jeunes du FC Barcelone lors des matchs et des séances d’entraînement. Elle occupera également une place de dans les vestiaires de ces équipes ainsi qu’au Palau Blaugrana.

Les boissons Prime de Paul Logan et KSI s’associent au Barça pour 3 ans

Paul Logan, catcheur professionnel de la World Wrestling Entertainment (WWE), acteur et influenceur américain, ainsi que KSI, rappeur, boxeur et YouTuber britannique, ont créé l’entreprise en 2022. Depuis lors, leurs boissons se sont répandues aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, faisant d’eux l’une des entreprises ayant le plus grand potentiel dans ce secteur. « Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes de devenir le nouveau partenaire officiel en matière d’hydratation d’une des équipes les plus emblématiques de tous les sports, le FC Barcelone. Qu’il s’agisse de recharger en plein match ou de récupérer après l’entraînement, nous avons hâte que la famille du FC Barcelone franchisse un nouveau palier avec Prime », confesse Logan Paul et KSI dans une déclaration commune.

Prime développe des boissons sur la base d’acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), à partir de lait de coco. Citronnade, pastèque fraise, raisin, framboise bleue, orange, citron vert, méta-lune, glace à l’eau et punch tropical sont quelques-uns des parfums disponibles sous cette marque.