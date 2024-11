OM. Tout un 11 de joueurs bientôt libres pour l’Olympique de Marseille

Les supporters de l’OM rêvent de Paul Pogba. Mais l’inverse est-il vrai ?…

C’est presque devenu une marque de fabrique de l’OM, que de faire des coups sur le marché des joueurs sans contrat. Après Alexis Sanchez en 2022, Pierre-Emerick Aubameyang l’année suivante, puis Adrien Rabiot cet été, à qui le tour ? Il est en ce moment très fortement question de Paul Pogba, qui a convenu de sa rupture imminente avec la Juventus.

Pour mieux appréhender le marché des joueurs bientôt libres, nous avons dressé toute une équipe de footballeurs dans cette situation. Avec des profils autant que possible en phase avec l’OM, ses ambitions et son public à la fois exigent, mais aussi protecteur pour ceux qui portent le maillot du club et le respecte.

De nombreux ex de l’OM sont en fin de contrat en juin 2025

C’est pour cette raison que nous y avons inclus plusieurs anciens joueurs, dans le onze ou sur le banc, à l’instar de Florian Thauvin, qui clame régulièrement son amour pour le club à chacune de ses sortie médiatiques. Au milieu est aussi présent André-Frank Zambo Anguissa, celui raillé par beaucoup pour le montant de son transfert de l’OM à Fulham, avant de prouver qu’il était à hauteur de l’investissement. Aujourd’hui au Napoli, il est un profil particulièrement suivi pour cet été.

Avec Anguissa, nous aurions souhaité ajouter le Danois Christian Eriksen, qui va quitter Manchester United. Ne serait-ce que pour imaginer l’associer à Pierre-Emile Højbjerg. Sauf que depuis son accident cardiaque au cours d’un Euro de football, Eriksen porte un pacemaker que la pratique du football professionnel interdit en France. A défaut, c’est un autre ex de l’Olympique de Marseille, Mario Lémina, qui occupe le poste.

Pour deux gros coups qui seraient de nature à embraser le volcanique Vélodrome, Jonathan David en pointe et Paulo Dybala sur un côté. Le premier, parce qu’il y a des rumeurs associées à l’OM à son sujet, bien que totalement infondées. L’autre car il a le foot et sa ferveur en adoration. Mais là encore, mieux vaut ne pas trop rêver…

Tout un 11 de joueurs bientôt libres pour l’OM

Sur le banc des remplaçant :

Léo Jardim

Romain Saïss

Stefan de Vrij

Valentin Rosier

Jorginho

Abdoulaye Doucouré

James Rodríguez

Arnaud Nordin

Krépin Diatta

Tidiam Gomis