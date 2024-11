C’est au Parc des Princes qu’il y avait le plus de spectateurs pour un match de la 12e journée de Ligue 1.

Le Paris SG a son habitude au Parc des Princes, LOSC Lille pour célébrer les 80 ans du club à Pierre-Mauroy et le RC Lens une cinquante cinquième fois consécutive à Bollaert ; trois clubs ont joué ce week-end devant des tribunes pleines à craquer, c’est par leur fait que la 12e journée du championnat de France de Ligue 1 est au niveau des affluences, dans la moyenne de la Ligue 1.

Le PSG, le LOSC et RC Lens à guichets fermés

Au cumul des neuf matchs du week-end, selon les estimations de L’Equipe, 250 516 spectateurs ont été recensés. Cela vaut une moyenne par match à 27 835, qui se rapproche de celle du championnat en cours, à 27 635. Cela, on l’a dit, par la fréquentation à plein des stades des clubs cités plus haut. A l’inverse, l’AS Monaco qui a joué vendredi en fin de journée face à Brest, n’a reçu que 5 721 visiteurs à Louis II. C’est à dire a minima, trois fois moins de monde que partout ailleurs.

Une prochaine journée qui augure de grosses affluences

L’AS se déplacera la prochaine journée au Vélodrome de l’Olympique de Marseille. Peut-on déjà anticiper que l’écrin des Phocéens sera plein. Et comme l’Olympique Lyonnais reçoit et le PSG avec eux, ce sont trois des quatre clubs (avec le LOSC) à la plus grande capacité commerciale du foot français qui se produiront à domicile. Cela augure de chiffres élevés.

Les affluences de la 12e journée de Ligue 1

Paris-SG – Toulouse = 47 826

Lille – Rennes = 46 019

Lens – Marseille = 38 223

Saint-Étienne – Montpellier = 33 008

Nice – Strasbourg = 18 389

Nantes – Le Havre = 26 936

Reims – Lyon = 18 274

Auxerre – Angers = 16 120

Monaco – Brest = 5 721

