PSG. Deux ans de plus pour un partenaire premium du PSG

Le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de son partenariat avec l’hôpital Aspetar pour deux saisons supplémentaires. Cette collaboration, qui dure depuis plus de dix ans, permet au club de la capitale de s’appuyer sur l’expertise d’un établissement médical de renommée mondiale. Le centre médical, basé à Doha, est un partenaire premium du club de la capitale.

Le PSG et Aspetar poursuivent leur collaboration

« Notre partenariat à long terme avec le Paris Saint-Germain reflète notre engagement commun en faveur de l’excellence, de l’innovation et l’offre de soins médicaux complets aux athlètes parisiens afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain comme en dehors », note par communiqué, le directeur marketing et communication d’Aspetar, Khalid Al-Naama. « Depuis plus de dix ans, nous collaborons pour garantir à nos athlètes le plus haut niveau de soins, et nous avons hâte de poursuivre ce travail important ensemble », ajoute la directrice des partenariats du Paris SG, Nicola Ibbetson.

Aspetar se veut être un centre de haute performance et d’excellence, il appuie l’affirmation par la double reconnaissance, d’une part de la FIFA qui l’estampille « Centre d’excellence médicale de la FIFA » et d’une autre par le Comité International Olympique qui l’a choisi en tant que « Centre de recherche sur la prévention des blessures et la protection de la santé des athlètes ».