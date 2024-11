Entretien automobile : quels sont les filtres à changer et à quoi servent-ils ?

Bien entretenir sa voiture, c’est assurer durablement son fonctionnement. – @Pixabay

L’entretien régulier d’une voiture garantit votre sécurité sur la route, évite les réparations coûteuses et contribue à une meilleure longévité. En plus de la vidange de l’huile moteur, du contrôle des niveaux et de la vérification de la pression des pneus, l’entretien comprend le changement de plusieurs filtres : habitacle, air, huile et carburant. Quelle est leur utilité ? Quand faut-il les remplacer ? Vous allez tout savoir !

Le filtre d’habitacle

Installé dans le système de ventilation ou dans le compartiment moteur, le filtre d’habitacle a pour rôle de préserver la qualité de l’air intérieur. Les modèles standards retiennent les éléments solides tels que les poussières ou le pollen. Les modèles à charbon actif ajoutent une protection supplémentaire en bloquant les mauvaises odeurs causées notamment par les gaz d’échappement. Il est recommandé de remplacer le filtre d’habitacle une fois par an, en particulier si vous roulez dans un environnement très pollué ou si certains de vos passagers ont des problèmes respiratoires.

Le filtre à air

Le filtre à air protège le moteur en empêchant les éléments extérieurs comme la poussière, les grains de sable, les feuilles et les insectes de pénétrer dans le compartiment moteur. Un filtre à air encrassé peut altérer les performances du moteur en réduisant l’apport d’air et augmenter la consommation de carburant. La fréquence de remplacement dépend des conditions de conduite. Un contrôle visuel par un professionnel qualifié est recommandé à chaque révision.

Le filtre à huile

Le filtre à huile est important pour la protection des pièces internes du moteur. En retenant les impuretés de l’huile moteur telles que les particules de combustion ou métalliques dues aux frottements, il préserve la lubrification des éléments internes et empêche l’accumulation de résidus qui pourraient causer des dommages importants. Le filtre à huile est remplacé lors de chaque vidange, c’est-à-dire tous les 10 000 à 20 000 kilomètres, ou chaque année.

Le filtre à carburant

Un carburant de mauvaise qualité ou un réservoir sale peuvent introduire des impuretés qui risquent d’encrasser et d’endommager à terme le moteur. Que l’on possède une Ferrari ou une Peugeot, un modèle diesel ou essence, ce filtre a donc un rôle essentiel dans la longévité de votre véhicule. Sa fréquence de remplacement dépend de son encrassement. Pour savoir si un changement est nécessaire, rendez-vous un garage comme ceux du 1ᵉʳ réseau de réparateurs indépendants multimarques, AD. Après un contrôle visuel, le garagiste vous dira si un nouveau filtre est nécessaire.

