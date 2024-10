Ibrahimovic a 43 ans et cette nouvelle Ferrari à 840 000€ et 1 030 ch

Le cadeau de Zlatan Ibrahimovic à lui même pour son 43e anniversaire.

S’il fallait vivre pour un seul jour, la vie de Zlatan Ibrahimovic, alors nous choisirions le 3 octobre. Parce que c’est son anniversaire et que chaque année, le désormais retraité du football célèbre l’événement en se faisant plaisir à lui même. Toujours en s’offrant un nouveau véhicule. Et comme il est question du « dieu » Zlatan, c’est jamais un modèle banal.

Zlatan Ibrahimovic respecte la tradition le jour de son anniversaire

Pour ses 43 ans, le Suédois a vu les choses en très grand : il a acquis une Ferrari SF90 XX Spider. L’une des plus puissantes produites par la marque au cheval cabré. Une hybride poussée par un moteur V8 bi-turbo qui développe 1 030 chevaux. Autant dire qu’avec une telle puissance sous le capot, les performances de l’engin sont proprement hallucinantes : un 0 à 100 km/h bouclé en 2,3 secondes et le 0 à 200 km/h en 6,5 secondes. Plus une vitesse de pointe de 320 km/h.

Quatre Ferrari et une Porsche depuis 5 ans le 3 octobre

Evidemment, cette Ferrari n’est pas accessible à tout le monde, son prix avoisinant les 840 000 euros. Elle est de surcroît une pièce rare puisque construite en seulement 599 exemplaires. Comme à chaque fois, Zlatan Ibrahimovic a partagé l’image de son bolide sur ses réseaux sociaux en se souhaitant un « joyeux anniversaire ». Logique. Cette Ferrari SF90 XX Spider succède à la Ferrari Purosangue de ses 42 ans, qui elle même faisait suite à la Ferrari Daytona SP3 à 2 millions d’euros (la plus chère) de ses 41 ans. Et avant cela, une Ferrari SF90 Stradale dorée à 40 ans, une Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition (la moins chère à 200 000 euros quand même), pour ses 39 ans, succédant à la Ferrari Monza de son 38e anniversaire.

C’est la cinquième année consécutive, que l’ancien joueur du PSG célèbre ainsi l’année supplémentaire de sa vie. Fidèle à son image, tout sauf dans la discrétion !