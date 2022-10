Ibrahimovic célèbre 41 ans avec une nouvelle Ferrari à… 2 M€ !

Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 41 ans, dans l’attente de recevoir le dernier modèle de Ferrari.

C’est devenu une habitude chez lui, comme beaucoup s’offrent un gros gâteau et les bougies pour faire le nombre, à leur anniversaire, Zlatan Ibrahimovic a lui aussi ses petites manies. Enfin, petites, pas au sens de ce qu’il en coûte à l’attaquant suédois, qui chaque 3 octobre depuis maintenant trois ans, se paie le luxe d’une nouvelle voiture. Et pas de modeste cylindrée.

41 ans et une nouvelle Ferrari pour Ibrahimovic

Cela a commencé en 2019, par l’achat d’une Ferrari Monza à 2 millions d’euros, avec l’image de sa carrosserie en forme de bouche. La suivante, un an plus tard donc, était une Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, à 200 000 euros. Et l’an dernier, pour le cap des 40 ans, il a acheté une Ferrari SF90 Stradale. Cette année, encore, c’est une autre Ferrari qu’affiche l’attaquant suédois et un nouveau modèle, au moins aussi couteux et rare que sa première Monza.

Un modèle à 2 M€ qui ne sera commercialisé qu’à partir du mois prochain

Ibrahimovic affiche en effet, sur ses réseaux sociaux, toujours accompagné de la même légende, « Bon anniversaire Zlatan », une Ferrari Daytona SP3, soit la dernière bombe produite dans les célèbres ateliers de Maranello. Produit en série limité à 599 unités, cette version est un hommage aux prototypes des années 60. Poussée par un moteur V12, elle développe 840 chevaux, pour une accélération, de 0 à 100km/h, en moins de trois secondes. Zlatan Ibrahimovic hésiterait-il encore sur la couleur, entre rouge ou blanc ? Le fait est que l’attaquant de l’AC Milan devra encore un peu patienter, pour la présenter officiellement à sa communauté, puisque ce bolide doit sortir le mois prochain, le 20 novembre, précisément.