Au stade Vélodrome de Marseille, les prix des billets s’échelonnent en moyenne de 20 à plus de 200 euros.

Autant les prix de l’abonnement TV aux diffuseurs du championnat de France de football est caution à débats, autant sur la tarification des billets aux stades des équipes de la Ligue 1 se prête plutôt à positiver. Globalement, l’offre est compétitive, elle l’est surtout comparativement à la clinquante Premier League, où tout est plus riche. Mais aussi plus cher.

Nous avons compilé ci-dessous les tarifs des tickets pour un premier prix, avec convient-il de le préciser, d’évidentes particularités notamment liées à la nature de l’adversité, parfois à la période, à la fidélité des supporters, leur âge, leur situation professionnelle… Un constant positif en ressort quand même : hormis le PSG, parce qu’il est à l’étroit entre les murs de son Parc des Princes, victime de la demande supérieure à l’offre, tous les autres clubs sont globalement accessible pour une vingtaine d’euros et moins.

La Ligue 1 est bien plus attractive pour les fans que d’autres championnat en Europe

A contrario, l’offre peut vite monter et dans des proportions élevées pour ce qui relève des tarifs les plus chers ; jusqu’à 500 euros par exemple pour le Paris SG, la moitié environ au Vélodrome de l’Olympique de Marseille, 350 euros au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais…

L’AS Monaco est un club un plus singulier, qui fonctionne principalement par package de deux, trois et plus de matchs. Certaines places ne sont accessibles qu’aux supporters du club et parfois uniquement disponibles aux guichets du stade Louis II. Cette fourchette des prix donnée ci-dessous n’englobe que la Ligue 1, elle est forcément plus élevée en semaine pour les clubs qui se produisent en coupes européennes, principalement la Ligue des champions.

Classement des prix des billets aux stades de la Ligue 1 cette saison 2024-2025*

Paris = 40 €

Marseille = 20 €

Nantes = 19 €

Rennes = 18 €

Auxerre = 15 €

Toulouse = 15 €

Strasbourg = 12 €

Le Havre = 12 €

Saint-Etienne = 12 €

Lens = 10 €

Reims = 10 €

Angers = 10 €

lille = 10 €

Nice = 9 €

Montpellier = 8 €

Lyon = 5 €

Brest = 5 €

Monaco = Selon package

* Sur la base d’un premier prix et hors particularités (match de gala, offres couplées sur plusieurs matchs…)

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs