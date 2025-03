OM : A combien s'élève la fortune d'Alexis Ohanian le nouvel associé de Frank McCourt ?

Frank McCourt a un nouvel associé pour l’accompagner dans le rachat de TikTok.

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Alexis Ohanian dans le cadre de son offre pour racheter les activités américaines de TikTok. Mais qui est exactement ce nouvel allié du patron de l’OM, et quelle est l’étendue de sa fortune ?

Cofondateur de Reddit et figure emblématique de la Silicon Valley, Alexis Ohanian dispose d’une fortune personnelle évaluée à 70 millions de dollars selon Forbes. Un patrimoine constitué principalement à partir de la vente de Reddit à Condé Nast en 2006 pour 10 millions de dollars, alors qu’il n’avait que 23 ans.

Après plusieurs années d’allers-retours au sein de Reddit, dont une démission remarquée en 2020 pour protester contre le manque de diversité dans l’entreprise, l’entrepreneur américain s’est consacré au capital-risque en créant notamment sa propre société d’investissement « Seven Seven Six » en 2021.

Une large expérience du digital et des réseaux sociaux

« Il possède un large portefeuille d’expérience… de l’état actuel des médias sociaux et, je pense, une compréhension approfondie de leur évolution », a déclaré McCourt à Reuters au sujet d’Ohanian, qu’il considère comme un pionnier d’Internet. Ce dernier rejoint l’initiative « Project Liberty » du propriétaire de l’OM, visant à acquérir les actifs américains de TikTok.

L’offre de McCourt, présentée comme « l’offre du peuple », propose de faire fonctionner l’application avec une technologie permettant aux utilisateurs de contrôler l’utilisation et le partage de leurs données. « Son rôle consiste principalement à valider, mais aussi à faire connaître ce que nous faisons », a précisé le milliardaire américain.

Un couple influent aux ressources considérables

Époux de Serena Williams depuis 2017, Alexis Ohanian forme avec la légende du tennis un couple au patrimoine combiné estimé à 330 millions de dollars. La championne possède la part la plus importante avec une fortune personnelle de 260 millions de dollars, principalement issue de ses victoires sportives et de ses nombreux contrats publicitaires.

Ensemble, ils partagent une vision commune des investissements et ont notamment acquis des parts de l’équipe féminine de football Angel City FC. Leur fille Olympia en est également devenue copropriétaire à l’âge de deux ans, faisant d’elle la plus jeune propriétaire d’une équipe sportive professionnelle.

Un conseiller de poids pour les ambitions de McCourt

L’implication d’Ohanian dans l’offre de rachat de TikTok intervient alors que l’application est sous pression aux États-Unis. Le président Donald Trump avait brièvement ordonné sa fermeture en janvier, avant d’accorder un délai de 75 jours à ByteDance, propriétaire de l’application, pour vendre ses activités américaines à une entité nationale. Le vice-président JD Vance supervise désormais ce processus de vente.

McCourt a indiqué avoir transmis à la Maison Blanche de nombreuses informations sur sa candidature, notamment des détails sur son financement, son approche technologique et la manière dont son offre répond aux questions de sécurité nationale.

Pour le propriétaire de l’OM, s’associer avec un entrepreneur technologique du calibre d’Ohanian, reconnu pour sa vision et son expertise des réseaux sociaux, constitue un atout majeur dans cette bataille pour l’acquisition des activités américaines de la populaire plateforme.