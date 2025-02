Ex PSG. Mauro Icardi va payer très cher son divorce avec Wanda Nara

Après le meilleur, le pire pour l’ex-couple Mauro Icardi/Wanda Nara.

L’histoire d’amour entre Mauro Icardi et Wanda Nara touche à sa fin dans un climat tendu. Après 11 ans de mariage et deux filles, l’attaquant du Galatasaray et son ex-épouse, qui fut également son agent, s’apprêtent à régler leur divorce devant les tribunaux dans ce qui s’annonce comme l’une des séparations les plus coûteuses du football moderne.

Le premier round judiciaire se jouera le 11 mars prochain à Milan, et non à Buenos Aires comme le souhaitait Wanda Nara. L’enjeu financier est considérable : les avocats de la personnalité argentine réclament une pension mensuelle avoisinant le demi-million d’euros pour la séparation, le divorce et l’entretien des enfants. Une somme qui reflète le train de vie luxueux du couple, habitué aux déplacements en jet privé.

Un divorce houleux et pas seulement pour l’aspect financier

Mais l’aspect financier n’est qu’une partie de ce divorce complexe. Icardi a engagé une procédure pénale en Italie pour « soustraction de mineurs » et fait appel à la Convention de La Haye pour obtenir le retour de ses filles à Istanbul. En effet, Francesca et Isabella, toutes deux citoyennes italiennes, sont actuellement retenues en Argentine par leur mère sans l’accord paternel.

Cette bataille juridique intervient alors que Wanda Nara vient de remporter un autre procès contre China Suarez, la nouvelle compagne d’Icardi, qui réclamait 50 millions de dollars pour la divulgation d’une conversation privée. Un nouveau chapitre qui illustre la complexité de cette séparation très médiatisée.