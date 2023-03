Erling Haaland: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Erling Haaland est déjà un aimant à marques, à seulement 22 ans.

Ça n’a pas encore été officialisé, mais Erling Haaland donne toujours sa préférence aux chaussures signées de Nike, quand bien même le Norvégien ne serait-il plus sous contrat avec la Virgule, depuis ce début d’année. Il discute prolongation, ou départ avec les concurrentes Adidas et Puma, forcément elles aussi intéressées par le phénomène norvégien. Selon The Athletic, le géant américain tiendrait la corde, en contrepartie pour le joueur d’un contrat individuel de sponsoring, à plus de 20 millions d’euros par an.

Haaland et Nike seraient proches d’un nouvel accord

Cela venant bien sûr compléter les revenus gagnés par l’attaquant de 22 ans, avec son club de Manchester City. Ni le reste des ce qu’il gagne des collaborations commerciales. Avant la fin du précédent contrat avec Nike, Forbes estimait à près de 4 millions d’euros, les recettes du Norvégien liées au sponsoring. Avec, en plus de son équipementier, des partenariats noués avec les appareils de récupération, Hyperice, le géant coréen de l’électronique, Samsung, la plateforme web scandinave, Viaplay et les montres Breitling pour le plus récent.

Des sponsors qui se pressent à lui à mesure qu’il flambe

Haaland, l’homme qui vaudrait un milliard d’euros selon son agente, Rafaela Pimenta, « souffre » (si l’on peut dire ainsi) de sa nationalité norvégienne, qui l’a notamment privé du dernier Mondial au Qatar, à la réunion de toutes les autres stars. Mais il est déjà à 22 ans, un footballeur à dimension mondiale, suivi par des dizaines de millions de followers ; 25 millions pour le seul Instagram. Sa notoriété croissante lui assure une progression exponentielle de ses revenus tirés du sponsoring, dans les années à venir.