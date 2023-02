Manchester City: Les 10 joueurs les mieux payés des Citizens en 2023

Haaland – Dr Bruyne, le duo le mieux payé de Manchester City en 2023.

Seule recrue de l’hiver, l’Argentin Máximo Perrone n’est encore qu’un jeune talent en devenir pour le collectif de Manchester City. Un profil encore trop « tendre », pour aspirer à devenir l’un des joueurs les mieux payés chez les Citizens en 2023. Pas comme celui d’Erling Haaland, sur qui lorgnait l’été dernier à peu près toute la planète football, mais que quelques clubs pouvaient s’offrir.

Erling Haaland se hisse sur le podium des salaires des Citizens

Et c’est donc le Manchester City de Pep Guardiola, qui a gagné son adhésion, le Norvégien devenant pour l’occasion le deuxième joueur, sur la grille des salaires du vestiaire des Skyblues. Il se glisse non loin du meneur belge Kevin De Bruyne, à plus de 23 millions d’euros brut la saison (sur la base d’une livre égale 1,12 euros), depuis qu’il a prolongé au printemps 2021, jusqu’en 2025.

Manuel Akanji autre recrue parmi les 10 mieux payés à Manchester City

Le défenseur international suisse, Manuel Akanji, est une autre recrue qui se glisse au top 10 des mieux payés à Manchester City. Le club champion d’Angleterre en titre. En 2022, Manchester City avait une masse salariale chargé de 418 millions d’euros, la sixième la plus élevée du football européen, derrière le Paris SG, le Real Madrid, le Barça, Manchester United et Liverpool.

Les 10 joueurs les mieux payés de Manchester City en 2023

10. Kyle Walker = 9,3 M€

9. Riyad Mahrez = 9,3 M€

8. Ruben Dias = 10,5 M€

7. Manuel Akanji = 10,5 M€

6. Rodri = 12,8 M€

5. Phil Foden = 13 M€

4. John Stones = 14,5 M€

3. Jack Grealish = 17,4 M€

2. Erling Haaland = 21,8 M€

1. Kevin de Bruyne = 23,2 M€