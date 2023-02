PSG n°1, les 10 plus grosses masses salariales du football

Le PSG a la plus grosse masse salariale du monde football. Et probablement du monde sportif dans son ensemble.

C’est du jamais vu dans le sport français et peut-être même dans celle toute entière du football, voire du sport dans son ensemble. Que le Paris Saint-Germain, d’une part revendique la masse salariale la plus conséquente dans le monde et qu’en plus, elle dépasse les 700 millions d’euros ; 728 millions d’euros, charges comprises, selon les éléments comptables de saison 2021-2022 dernière.

Plus de 700 M€ la masse salariale du PSG en 2022

C’est qu’avec Kylian Mbappé nanti du plus gros contrat conclu entre un club et un joueur, plus Lionel Messi et Neymar entre autres, le club de la capitale aligne rien de moins que trois des joueurs à la plus forte rémunération, sur les pelouses de football. Cela n’est pas sans effets négatifs pour le champion de France, puisqu’il a bouclé son exercice avec des pertes de 369 millions d’euros net. Un autre record, moins flatteur celui-là.

Quatre clubs de Premier League dans le top 10

En un an, la masse salariale du PSG a gonflé, tenez-vous bien, de 45%! Pour ainsi s’élever à plus du double de l’Atlético Madrid, dixième au classement des clubs qui dépensent le plus sur les salaires. Au total, le top 10 ci-dessous cumule plus de 4 milliards, pour une moyenne à 433 millions d’euros chargés, comme l’équivalence des Reds de Liverpool. Les Anglais, et c’est sans trop de surprise, dominent en nombre la hiérarchie des franchises du football, où les rémunérations sont les plus hautes.

Les 10 plus grosses masses salariales du football

10. Atlético = 256 M€

9. Bayern Munich = 324 M€

8. Juventus = 336 M€

7. Chelsea = 403 M€

6. Manchester City = 418 M€

5. Liverpool = 434 M€

4. Manchester United = 454 M€

3. FC Barcelone = 466 M€

2. Real Madrid = 519 M€

1. Paris SG = 728 M€