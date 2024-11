Warren Zaire-Emery est le troisième joueur de moins de 21 ans le plus cher sur le mercato, et le premier en Ligue 1.

Selon la dernière étude de l’Observatoire du football CIES, le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal s’impose comme le joueur de moins de 21 ans le plus valorisé au monde, avec une estimation atteignant 180,9 millions d’euros. Le podium est complété par l’Argentin Alejandro Garnacho de Manchester United (114,8M€) et le Français Warren Zaïre-Emery du PSG (109M€). Sávio Moreira de Manchester City, évalué à 101 millions d’euros, est le seul autre joueur à franchir la barre symbolique des 100 millions.

Cette étude révèle également la domination des clubs anglais dans la formation et le développement des jeunes talents. La Premier League place 26 joueurs dans ce top 100, devançant largement la Ligue 1 (17 joueurs) et la Liga espagnole (12 joueurs). Brighton & Hove Albion se distingue particulièrement avec six joueurs classés, surpassant des géants européens comme Chelsea, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui en comptent chacun quatre.

17 joueurs de la Ligue 1 dans le top 100 actuel

À noter la présence remarquable de quatre joueurs de moins de 18 ans, dont Lamine Yamal, mais aussi Kendry Paez, Estevão Willian et Pau Cubarsí, témoignant de l’émergence précoce des talents dans le football moderne. Dans les postes défensifs, le Toulousain Guillaume Restes (28,8M€) domine chez les gardiens, tandis que le Parisien Lucas Beraldo (70,3M€) et le Citizens Rico Lewis (87,2M€) se distinguent respectivement en défense centrale et au poste de latéral.

Ce classement reflète non seulement la valeur marchande de ces jeunes talents mais aussi l’évolution du marché des transferts dans le football moderne, où les plus grands espoirs atteignent des valorisations record avant même leur vingtième anniversaire.

Les 100 U21 les plus chers au monde selon l’Observatoire du football

Lamine Yamal (FC Barcelone) = 180,9 M€

Alejandro Garnacho (Manchester United) = 114,8 M€

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) = 109,0 M€

Sávio Moreira (Manchester City) = 101,0 M€

João Neves (Paris Saint-Germain) = 99,8 M€

Endrick Felipe (Real Madrid) = 97,7 M€

Rico Lewis (Manchester City) = 87,2 M€

Arda Güler (Real Madrid) = 76,7 M€

Kobbie Mainoo (Manchester United) = 74,8 M€

Kenan Yildiz (Juventus FC) = 72,3 M€

Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain) = 70,3 M€

Jhon Durán (Aston Villa) = 69,7 M€

Giorgio Scalvini (Atalanta BC) = 65,1 M€

Evan Ferguson (Brighton & Hove) = 61,4 M€

Mathys Tel (Bayern Munich) = 58,1 M€

Facundo Buonanotte (Leicester City) = 58,1 M€

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) = 58,1 M€

Leny Yoro (Manchester United) = 54,5 M€

Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) = 54,1 M€

Carlos Baleba (Brighton & Hove) = 52,1 M€

Yankuba Minteh (Brighton & Hove) = 51,0 M€

Samu Omorodion (FC Porto) = 50,8 M€

Pau Cubarsí (FC Barcelone) = 50,7 M€

Ousmane Diomandé (Sporting CP) = 48,8 M€

Jorrel Hato (AFC Ajax) = 48,2 M€

Pablo Gavi (FC Barcelone) = 46,8 M€

Hugo Larsson (Eintracht Francfort) = 46,8 M€

Vitor Roque (Real Betis) = 43,1 M€

Désiré Doué (Paris Saint-Germain) = 42,2 M€

Milos Kerkez (Bournemouth AFC) = 39,3 M€

Lewis Hall (Newcastle United) = 39,0 M€

Malick Fofana (Olympique Lyonnais) = 38,2 M€

Arthur Vermeeren (RB Leipzig) = 38,0 M€

Archie Gray (Tottenham Hotspur) = 37,6 M€

Issahaku Fatawu (Leicester City) = 37,1 M€

Antonio Nusa (RB Leipzig) = 36,7 M€

Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) = 36,1 M€

Orri Óskarsson (Real Sociedad) = 36,0 M€

George Ilenikhena (AS Monaco) = 35,8 M€

Youssoufa Moukoko (OGC Nice) = 35,2 M€

Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) = 34,5 M€

Santiago Castro (Bologna FC) = 34,1 M€

Adam Wharton (Crystal Palace) = 34,1 M€

Lewis Miley (Newcastle United) = 33,6 M€

Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) = 33,3 M€

Lamine Camara (AS Monaco) = 32,6 M€

Karim Konaté (RB Salzbourg) = 29,2 M€

Habib Diarra (RC Strasbourg) = 29,1 M€

Oumar Diakité (Stade de Reims) = 29,1 M€

Semih Kiliçsoy (Beşiktaş JK) = 28,8 M€

Guillaume Restes (Toulouse FC) = 28,8 M€

Jack Hinshelwood (Brighton & Hove) = 27,9 M€

Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg) = 27,3 M€

Julio Enciso (Brighton & Hove) = 27,0 M€

Bilal El Khannouss (Leicester City) = 26,6 M€

Oscar Gloukh (RB Salzbourg) = 26,4 M€

Mohamed-Ali Cho (OGC Nice) = 26,1 M€

Michael Kayode (ACF Fiorentina) = 25,7 M€

Patrick Dorgu (US Lecce) = 25,4 M€

Andrey Santos (RC Strasbourg) = 25,4 M€

Roméo Lavia (Chelsea FC) = 25,0 M€

Ilias Akhomach (Villarreal CF) = 24,9 M€

Can Uzun (Eintracht Francfort) = 24,4 M€

Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen) = 24,3 M€

Kendry Páez (Independiente del Valle) = 24,1 M€

Estêvão Willian (SE Palmeiras) = 22,3 M€

Sergey Pinyaev (Lokomotiv Moskva) = 22,3 M€

Ruben van Bommel (AZ Alkmaar) = 22,1 M€

Brajan Gruda (Brighton & Hove) = 21,7 M€

Dean Huijsen (Bournemouth AFC) = 21,4 M€

Claudio Echeverri (River Plate) = 20,5 M€

Valentín Barco (Seville FC) = 19,8 M€

Cristhian Mosquera (Valence CF) = 19,6 M€

Franculino Gluda (FC Midtjylland) = 19,5 M€

Ibrahim Osman (Feyenoord) = 19,2 M€

Yaser Asprilla (Girone FC) = 19,0 M€

Pedro Henrique (FK Zenit) = 18,9 M€

Marc Guiu (Chelsea FC) = 18,9 M€

Andreas Schjelderup (SL Benfica) = 18,5 M€

Joel Ordóñez (Club Brugge) = 18,3 M€

Jobe Bellingham (Sunderland AFC) = 18,1 M€

Darío Osorio (FC Midtjylland) = 18,0 M€

Anan Khalaili (Union SG) = 17,6 M€

Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) = 17,4 M€

Williot Swedberg (Celta Vigo) = 17,3 M€

Valentín Carboni (Olympique Marseille) = 17,2 M€

Gustavo Sá (FC Famalicão) = 16,9 M€

Diego Coppola (Hellas Verona) = 16,6 M€

Antoni-Djibu Milambo (Feyenoord) = 16,3 M€

Pietro Comuzzo (ACF Fiorentina) = 16,3 M€

Nico Paz (Come 1907) = 16,2 M€

Jordan James (Stade Rennais) = 16,2 M€

Mateus Fernandes (Southampton FC) = 16,1 M€

Matías Fernandez-Pardo (LOSC Lille) = 15,6 M€

Malick Diouf (Slavia Prague) = 15,5 M€

Noah Sadiki (Union SG) = 15,3 M€

Kacper Urbański (Bologne FC) = 15,0 M€

Yasin Özcan (Kasimpaşa SK) = 14,8 M€

Mathias Delorge (KAA Gent) = 14,5 M€

Roger Fernandes (SC Braga) = 14,4 M€