Le match entre Auxerre et l’OM e samedi 22 février 2025 sera sur DAZN.

Dauphins en Ligue 1, les Phocéens se déplacent sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps ce samedi 22 février pour affronter l’AJA lors de la 23e journée de Ligue 1. Un match aux enjeux bien différents pour les deux équipes : tandis que les Marseillais cherchent à consolider leur place sur le podium, les Auxerrois espèrent enfin mettre un terme à leur mauvaise série. Cet Auxerre – OM 2025 en direct live streaming est à suivre en prime time et en exclu sur DAZN à partir de 21h05.

Suivez Auxerre – OM 2025 en direct live streaming

Auxerre – OM 2025 en direct live streaming c’est à voir sur DAZN en soirée

Depuis la fin du mois de janvier, les hommes de Roberto De Zerbi enchaînent les succès et restent sur trois victoires consécutives. Un renouveau symbolisé par l’intégration rapide des nouvelles recrues, à l’image d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer, qui ont déjà montré leur importance dans le collectif olympien. Avec une attaque en forme et un effectif renforcé, l’OM aborde ce déplacement avec ambition.

Deux équipes aux dynamiques bien opposées s’affrontent

La dynamique est bien différente du côté de l’AJ Auxerre. Sans victoire depuis 11 matchs en Ligue 1, les joueurs de Christophe Pélissier peinent à retrouver le chemin du succès. Pourtant, tout n’est pas à jeter, à l’image de Gaëtan Perrin, auteur d’un doublé lors du dernier match à Brest (2-2). Malgré leur série compliquée, les Auxerrois peuvent s’appuyer sur un précédent encourageant : lors du match aller, ils s’étaient imposés 3-1 au Vélodrome.

Ce duel entre l’AJ Auxerre et l’OM se jouera au stade de l’Abbé-Deschamps, qui pourra accueillir jusqu’à 17 897 spectateurs pour l’occasion. Le coup d’envoi est prévu à 21h05 et le match sera diffusé en direct sur DAZN 1. Une confrontation à suivre de près, entre un Olympique de Marseille en pleine confiance et une équipe auxerroise en quête de rédemption.