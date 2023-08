Erling Haaland signe avec une marque…. de climatiseurs !

Avec son nouveau sponsor Erling Haaland n’a pas fini de rafraîchir les ambiances.

Quel meilleur sponsor pour celui qui refroidit régulièrement les défenses adverses de ses buts, qu’une marque spécialiste de la climatisation ! Le footballeur professionnel norvégien et attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a été recruté en tant qu’ambassadeur de marque officiel mondial, par le fabricant d’appareils électroménagers et de climatiseurs, Midea.

Erling Haaland devient ambassadeur monde de Midea

« Midea est un partenaire de Manchester City et j’ai apprécié de participer à des campagnes pendant mon temps au club jusqu’à présent, explique Haaland à l’évocation de ce nouveau partenariat. J’ai remarqué le logo Midea à travers le stade de l’Etihad et, après avoir découvert leur envergure et leurs ambitions, je suis heureux de devenir ambassadeur de marque mondial. La première vidéo que nous avons tournée il y a quelques semaines était vraiment amusante et j’ai hâte de travailler ensemble à l’avenir. »

« Erling Haaland est un nom familier, un joueur que le monde entier regarde et dont on parle. Il est humble mais puissant, et à 23 ans, il a un potentiel encore à exploiter, tout comme notre marque Midea. Nous sommes ravis de lancer notre partenariat avec lui aujourd’hui », renchérit le président de la division maison intelligente du groupe Midea, Eric Wang.

Déjà un partenaire associé à Manchester City

Cette collaboration renforce les liens entre Manchester City et Midea, l’entreprise chinoise basée à Beijiao ayant conclu un accord de partenariat mondial avec le club depuis janvier 2020. En tant qu’ambassadeur de la marque Midea, Haaland sera la figure principale de diverses campagnes pour la marque et participera également à des offres de marchandise et à d’autres projets numériques.