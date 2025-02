Renan Lodi. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté l’OM ?

Renan Lodi n’aura pas embrassé le maillot de l’OM très longtemps…

Six mois et puis s’en va de l’Olympique de Marseille. L’occasion était trop belle pour le club phocéen de céder à bon prix, en réalisant en passant une jolie plus value, son latéral brésilien Renan Lodi. Recruté pour treize millions d’euros hors bonus depuis l’Atlético Madrid, en juillet 2023, il est parti pour près de dix millions de plus, six mois plus tard quasiment tout pile.

Un contrat à 5 M€ net pour Renan Lodi avec Al-Hilal

Destination pour le joueur de 26 ans, le club d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. Lui aussi s’y est retrouvé financièrement, en paraphant un contrat sur trois ans et demi, pour la période de janvier 2024 à juin 2027. Il rapporte à l’intéressé l’équivalent de 5 millions d’euros net annuels.

58 jours écoulés depuis son départ de l’OM

C’est l’équivalent quotidien proche de 13 698 euros pour le latéral brésilien qui a rejoint la Moyen Orient et le club d’Al-Hilal, qui est aussi celui de Neymar, le 17 janvier 2024. Ce samedi 22 février 2025, il s’est donc écoulé 402 jours depuis son départ de Marseille. Cela représente près de 5,5 millions d’euros, net de charges et d’impôts gagnés par l’international brésilien aux 19 sélections nationales.