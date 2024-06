Real Madrid: Plus d’1 M€ par joueur après la victoire en Ligue des champions

En gagnant la Ligue des champions les joueurs du Real Madrid ont débloqué une prime millionnaire.

Le Real Madrid a triomphé au sommet du football européen ce samedi soir, en remportant la Ligue des champions, battant le Borussia Dortmund 2-0 à Wembley. Cette victoire prestigieuse ne s’accompagne pas seulement de la gloire sportive, mais également d’une prime financière substantielle pour les joueurs madrilènes.

Un triplé qui rapporte 1,4 M€ à chaque joueur du Real Madrid

Le succès retentissant de cette finale historique a permis à chaque pensionnaire du Real Madrid de bénéficier d’une prime généreuse dépassant le million d’euros. Plus précisément, chaque joueur recevra environ 1,4 million d’euros bruts tel que le rapportait Marca récemment, une somme significative qui n’est pas que le fait de la Ligue des champions, mais du triplé réussit dans la saison avec le championnat et la Supercoupe d’Espagne en plus. C’est plus qu’un an de salaire annuel dans un club plus modeste du championnat de première division espagnol.

Cette politique de primes conséquentes est ancrée dans la philosophie du club sous la présidence de Florentino Pérez. En effet, depuis plusieurs saisons, le Real Madrid et ses capitaines (actuellement Nacho, Modric, Carvajal et Kroos) ont mis l’accent sur l’importance de remporter des titres majeurs plutôt que de se contenter de succès intermédiaires. Cela se traduit par des primes allouées uniquement en cas de conquête de trophées prestigieux, comme la Ligue des champions.

Vers un chiffre d’affaires au milliard inédit dans le football ?

La saison 2023-2024 s’annonce ainsi particulièrement fructueuse pour le club madrilène. Outre la victoire en Ligue des champions, le Real Madrid a également remporté la Liga, portant ainsi son palmarès à 36 titres de champion d’Espagne. Le club a su se relever après la période difficile de la pandémie de COVID-19, durant laquelle les salaires avaient été réduits de 20% et aucune prime n’avait été accordée pour le titre de la Liga de 2020.

Grâce à une gestion stratégique et à l’acquisition de nouveaux sponsors, les finances du Real Madrid ont retrouvé leur lustre d’antan, permettant à nouveau des primes attractives. L’atteinte d’un revenu de plus d’un milliard d’euros pour la saison en cours, renforcée par cette victoire européenne, souligne la solidité économique du Real Madrid. Cette santé financière permet au club de maintenir un niveau de performance élevé, tant sur le terrain qu’en dehors.