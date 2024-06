Les sponsors du Real Madrid et ce qu’ils rapportent au club

Le Real Madrid est un club bankable pour les sponsors du football.

Le Real Madrid ne brille pas seulement sur le terrain avec ses 14 titres de la Ligue des Champions, mais également dans le monde des affaires. Estimé à 6,6 milliards de dollars par Forbes, le club madrilène est le plus précieux du football mondial. Cette puissance financière va de pair avec le succès sportif, comme en témoigne leur récente victoire en Liga, marquant leur 36ème titre avec 95 points, 10 points devant le FC Barcelone. Alors qu’il se prépare pour une nouvelle finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, la force commerciale du club est également à l’honneur grâce à ses partenariats lucratifs.

Sous la direction de Florentino Perez, le Real Madrid a toujours su attirer les meilleurs joueurs et les sponsors les plus prestigieux. En 2023, l’ensemble de ses commanditaires a rapporté 403 millions d’euros au club de la capitale d’Espagne. Il est à ce titre, le troisième dans le foot européen à qui les sponsors rapportent le plus.

Les partenaires principau

Emirates Airline : Depuis 2011, Emirates est un partenaire clé du Real Madrid, atteignant le statut de partenaire principal en 2013. Le contrat, renouvelé en 2022, est estimé à 70 millions d’euros par an. Emirates bénéficie d’une visibilité mondiale grâce à cette association, renforçant son image de leader dans l’aviation.

Adidas : Depuis plus de vingt ans, Adidas équipe le Real Madrid, produisant les maillots emblématiques du club. Le partenariat, évalué à 120 millions d’euros annuels, permet à Adidas de rester à la pointe de la mode sportive tout en partageant les victoires du club. C’est le contrat d’équipementier le plus valorisé du football mondial de clubs.

Le partenaire de premier rang

Hewlett-Packard (HP) : Premier sponsor de manche du Real Madrid, HP a signé un contrat historique de 35 millions d’euros par saison. Ce partenariat va au-delà de la simple visibilité, en intégrant des solutions technologiques avancées pour améliorer les opérations du club et l’expérience des fans.

Les sponsors globaux

Mahou : Cette brasserie espagnole est un partenaire historique du Real Madrid, incarnant la tradition et l’innovation. Le soutien de Mahou va au-delà de la simple publicité, renforçant le lien avec les fans locaux.

Visit Dubai : En s’associant avec le Real Madrid, Dubaï vise à attirer une base de fans riche et aventureuse, positionnant l’émirat comme une destination de choix.

BMW : Le partenariat avec BMW, signé en 2022, associe la marque de luxe allemande à l’excellence du Real Madrid, renforçant l’image de qualité et de performance de BMW.

EA Sports : Partenaire depuis 2015, EA Sports a prolongé son contrat jusqu’en 2025, offrant aux fans des moyens innovants de se connecter à leur club préféré à travers des jeux interactifs.

Abbott : Depuis 2023, Abbott collabore avec le Real Madrid pour lutter contre la malnutrition, fournissant des heures d’éducation nutritionnelle et des dépistages pour les enfants.

Nivea Men : En partenariat depuis une décennie, Nivea Men utilise l’image de force et d’excellence du Real Madrid pour promouvoir ses produits de soin pour hommes.

Cantabria Labs : Leader mondial en dermatologie, Cantabria Labs s’associe au Real Madrid pour promouvoir une peau saine et de qualité.

easyMarkets : Fournisseur de services financiers, easyMarkets, établi en 2001, propose des pratiques de trading sécurisées, soutenues par diverses licences réglementaires.

Adobe : Partenaire depuis 2021, Adobe offre des solutions numériques avancées, créant des expériences captivantes pour les fans.

Zegna : Depuis 2022, Zegna habille officiellement les équipes du Real Madrid en vêtements de voyage de luxe.

Cisco : En partenariat depuis 2022, Cisco fournit des outils technologiques pour améliorer les performances et l’engagement des fans.

Palladium Hotel Group : Ce groupe hôtelier espagnol offre des expériences de vacances inoubliables, en partenariat avec le Real Madrid.

Daktronics : Fournisseur de technologies audiovisuelles, Daktronics équipe les stades et autres lieux sportifs avec des affichages dynamiques.

Softtek : Entreprise IT globale, Softtek fournit des solutions numériques de pointe pour le Real Madrid.

Canon Medical : Leader mondial en imagerie médicale, Canon Medical offre des technologies de diagnostic avancées.

Les sponsors régionaux

Unicaja : Cette banque espagnole offre des solutions financières adaptées aux fans du Real Madrid, consolidant sa position grâce à une récente fusion.

PlayStation : En partenariat avec le Real Madrid, PlayStation propose du contenu exclusif et des expériences de jeu pour les fans.

Sanitas : Fournisseur de soins de santé, Sanitas soutient la performance des joueurs grâce à son expertise en médecine sportive.

Coca-Cola : Depuis plus de dix ans, Coca-Cola capitalise sur l’excitation du football pour promouvoir ses boissons.

Solan de Cabras : Cette marque d’eau minérale naturelle est le partenaire officiel de l’hydratation du Real Madrid depuis près de 15 ans.

HTH : Le partenariat avec HTH vise à révolutionner le paysage sportif numérique en Asie-Pacifique.

Bantrab : Banque guatémaltèque, Bantrab offre des services financiers solides, partenaire du Real Madrid depuis 2022.