Real Madrid: La vraie valeur du sponsoring de HP sur la manche du maillot

HP est le premier sponsor de l’histoire sur la manche des maillots du Real Madrid.

Signé au commencement de ce mois de février, le partenariat du Real Madrid et de la marque HP est inédit pour le club merengue puisqu’il prévoit la présence du logo de la marqua américaine sur le maillot des joueurs et joueuses du collectif merengue ; une première en 121 ans d’existence.

Un contrat de 3 ans et demi à 35 M€/an de HP avec le Real Madrid

Le contrat est de trois ans et demi, pour la période 2024 à 2027, pour une collaboration moitié moindre aux chiffres évoqués par la presse espagnole, le média AS qui ont été repris ensuite en référence. C’est-à-dire qu’au lieu des 70 millions d’euros, ce partenariat rapporte plus justement 35 millions annuellement au club merengue.

Le maillot du Real Madrid désormais valorisé à 225 millions d’euros

Et c’est déjà beaucoup, bien plus qu’en rapporte d’ordinaire aux clubs, ce type de sponsoring. Couplé aux autres marques associées, Adidas qui verse 120 millions d’euros annuels et Emirates l’équivalent de 70 millions par an, le maillot du Real Madrid est ainsi valorisé à 225 millions d’euros et à ce titre, l’un des plus chers du football.

Le club est le numéro un mondial des revenus commerciaux générés en 2023 (831 M€) selon le rapport du cabinet Deloitte.