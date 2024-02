PSG 4e à 400 M€, les 10 clubs qui gagnent le plus du sponsoring

Les partenaires commerciaux du PSG rapportent 400 millions d’euros annuels au club.

C’est une ligne qui pèse très lourd dans les comptes annuels du Paris Saint-Germain, au niveau des recettes du club. Les revenus commerciaux, principalement issus du sponsoring sont la moitié du chiffre d’affaires total hors opérations sur le marché des transferts, tel que le montre le Football Money League 2024 du cabinet Deloitte sur la base du bilan de la saison 2023.«

Le sponsoring pèse la moitié du chiffre d’affaires du PSG

Le PSG est le 4e club qui gagne le plus d’argent de ce secteur en particulier, à la faveur de tous ses partenaires parmi lesquels les commanditaires du Qatar, qu’apporte l’actionnaire QSI. Ils sont sont cinq avec le PSG à jouer dans une même surface financière sur les contrats commerciaux, du Real Madrid qui génère le plus de revenus à 413 millions d’euros, jusqu’à Manchester City, cinquième à presque 400 millions d’euros.

Le secteur qui rapporte le plus aux clubs de football

La proportion est sensiblement la même sur les autres terrains, le sponsoring pesant entre le tiers et la moitié du chiffre d’affaires annuel, parfois même plus comme au Bayern Munich. Il est partout le secteur qui rapporte le plus, entre les trois différents que sont la billetterie et les droits de la télévision en plus.

Les 10 clubs qui gagnent le plus du sponsoring

1. Bayern Munich = 419 M€

2. FC Barcelone = 412 M€

3. Real Madrid = 403 M€

4. Paris SG = 400 M€

5. Manchester City = 399 M€

6. Manchester United = 355 M€

7. Liverpool = 298 M€

8. Tottenham = 261 M€

9. Chelsea = 242 M€

10. Juventus = 218 M€