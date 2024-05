OM : Son contrat avec Puma dans le top 15 des équipementiers les plus chers

Le contrat entre l’OM et Puma est l’un de ceux à la plus forte valorisation parmi les clubs de football.

Son entrée dans le top 20 des clubs européens qui génèrent le plus de revenus le prouve, l’Olympique de Marseille s’impose progressivement dans le monde des affaires. Le club phocéen se classe en effet dans le top 15 des clubs de football bénéficiant des contrats d’équipementiers les plus lucratifs, grâce à son partenariat avec Puma.

25 M€ par an de Puma au bénéfice de l’OM

Avec un contrat annuel de 25 millions d’euros, l’OM se place en 14ème position. Ce partenariat, signé en 2018, a été prolongé à la hausse en 2021. Cette somme positionne l’OM devant des clubs historiques comme l’Atlético de Madrid, qui perçoit 15 millions d’euros de Nike, mais derrière des géants comme l’Inter Milan et l’AC Milan, ces derniers étant également partenaires de Puma à 30 millions d’euros annuels selon les données de Football Benchmark.

En tête de ce classement, se hisse le Real Madrid, dont le contrat avec Adidas atteint des sommets avec 120 millions d’euros par an. Le FC Barcelone suit avec un partenariat de 105 millions d’euros avec Nike. Manchester United et Arsenal se partagent la quatrième place, chacun bénéficiant de 87,6 millions d’euros de la part d’Adidas.

Le Paris Saint-Germain 5e avec son partenariat Nike

D’autres clubs de renom figurent également dans ce top 15, tels que le Bayern Munich (60 millions d’euros avec Adidas) et le Paris Saint-Germain, dont l’accord avec Nike s’élève à 80 millions d’euros annuels. Manchester City, Chelsea et Liverpool complètent ce classement avec des contrats respectifs de 75,9 millions d’euros, 70 millions d’euros et 35 millions d’euros, tous sous la bannière de Nike.

Puma se distingue particulièrement dans ce classement, équipant plusieurs clubs de premier plan. En plus de l’OM, la marque allemande sponsorise Manchester City, le Borussia Dortmund, l’AC Milan et l’Inter Milan, prouvant ainsi sa stratégie ambitieuse d’investissement dans le football de haut niveau. Le contrat de Puma avec Manchester City, atteignant 75,9 millions d’euros, est le plus élevé de ses partenariats actuels

Les 15 contrats d’équipementiers les plus chers du football de clubs

15. Atlético de Madrid (Nike) = 15 M€

14. Olympique de Marseille (Puma)= 25 M€

13. Inter Milan (Nike) = 30 M€

12. AC Milan (Puma) = 30 M€

11. Borussia Dortmund (Puma) = 31,3 M€

10. Liverpool (Nike) = 35 M€

9. Juventus (Adidas) = 53,6 M€

8. Bayern Munich (Adidas) = 60 M€

7. Chelsea (Nike) = 70 M€

6. Manchester City (Puma) = 75,9 M€

5. Paris SG (Nike) = 80 M€

4=. Manchester United (Adidas) = 87,6 M€

4=. Arsenal (Adidas) = 87,6 M€

2. FC Barcelone (Nike) = 105 M€

1. Real Madrid (Adidas) = 120 M€