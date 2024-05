OM: Valorisation, durée, les détails du contrat signé avec Puma

L’OM et Puma sont des partenaires jusqu’en 2028.

Partenaire technique de l’OM depuis 2018, le groupe allemand Puma est aussi le premier commanditaire du club sur la plan financier. Equipementier officiel de l’Olympique de Marseille, qui fournit toutes les tenues associées au terrain chez les garçons et les filles, la marque au félin a prolongé son bail en décembre 2021.

Le contrat de l’OM avec Puma a été étendu jusqu’en 2028

Les deux étaient alors liés jusqu’en 2023 par un contrat valorisé à 15 millions d’euros annuels. Le nouveau a été signé cinq saisons de plus sur la période 2023-2028 à hauteur de près de 25 millions d’euros par an. Sachant que ce type de partenariat est naturellement conditionnés à des primes à la performance des clubs, suivant s’il gagnent en championnat et coupe nationale, ainsi sur la scène européenne. Des royalties peuvent aussi être inclus en fonction des ventes de maillots et autres produits issus du merchandising.

Le 4e partenariat le plus cher pour la marque au félin

En terme de valeur, l’association avec l’Olympique de Marseille est la quatrième plus chère pour la marque Puma, derrière son partenariat avec Manchester City pour le principal, valorisé à 76 millions d’euros annuels et devant le Borussia Dortmund, puis l’AC Milan (à près de 30 M€/an).