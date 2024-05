PSG: Détail des primes gagnées en Ligue des champions

Fin de parcours pour le PSG, battu en demi-finale de la Ligue des champions.

Un sentiment amer domine ce mercredi matin, au lendemain de la défaite (0-1) du PSG contre le Borussia Dortmund, qui signe l’élimination des Parisiens en demi-finale de la Ligue des champions. Moins que l’aspect financier, encore qu’un succès final valait beaucoup, c’est la déception sportive qui domine, si près de remporter enfin cette coupe si convoitée.

L’une des plus lucratives campagnes européennes du PSG

Question primes, le parcours réalisé cette saison 2023-2024 devrait être celui de l’une des campagnes les plus lucratives de l’histoire du club. Proche que celle de 2020 qui avait vu les Parisiens disputer la finale de la C1 face au Bayern Munich. Dans le détail, de ce que l’UEFA va ou a déjà versé au club en fonction des étapes franchies, il y a d’abord la prime commune aux 32 équipes ; elle est de 15,64 millions d’euros.

Un parcours quasi sans faute jusqu’à la demi-finale

Il y a ensuite le classement au coefficient calculé sur dix saisons européennes révolues. Pour le PSG, il vaut 30,69 millions d’euros. Avec cela, les montants fixes qui sont les primes aux résultats. En phase de groupes, une victoire valait 2,8 millions d’euros (Paris en a eu 2) et un match nul, 930 000 euros (deux également). L’accession aux huitièmes de finale a été bonifiée de 9,6 millions d’euros, celle des quarts, 10,6 millions et la demi-finale, 12,5 millions d’euros.

La Ligue des champions 2024 va rapporter près de 120 millions d’euros

Enfin, il y a la part de marché qui est celle des droits de la TV. Avec deux clubs français qualifiés au début du tournoi (le RC Lens en plus), contre trois potentiel, l’enveloppe est plus grosse au bénéfice du club de la capitale. Elle approche les 33 millions d’euros. Soit un total pour le Paris Saint-Germain de 119,5 millions d’euros, qui aurait été supérieur de 15,5 millions d’euros avec la finale et encore 4,5 millions s’il avait gagné la Ligue des champions.

Plus de bénéfices encore tirés grâce à l’événement

Cette somme est indépendante de tous les autres revenus tirés grâce à la compétition tels que la billetterie au stade ou le merchandising des produits dérivés ; le PSG étant comme nous l’avons vu, l’un des clubs européens qui écoulent le plus de maillots chaque année.