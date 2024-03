PSG: Ce que la Ligue des champions a rapporté au PSG depuis 10 ans

Sachant sa régularité dans la compétition et au rythme des augmentations des prize money, le PSG dépassera bientôt le milliard d’euros de gains sur dix saisons.

Selon la qualité de son parcours dans cette édition 2023-2024 de la Ligue des champions, le PSG flirtera voire peut-être dépassera, mais seulement s’il la gagne, le seuil du milliard d’euros de gains sur une période non plus de dix, mais de onze ans. Depuis l’édition 2013-2014 et jusque’à sa dernière terminée, la saison 2023 dernière, il a cumulé 814,8 millions d’euros selon nos calculs à Sportune. Aucun autre club français ne fait aussi bien, c’est aussi parce que le club de la capitale est le seul à avoir toujours fréquenté la C1 sur la période étudiée.

L’édition 2020, celle de sa finale, a le plus rapporté au PSG

En moyenne donc, Paris a remporté plus de 80 millions d’euros par édition, en primes de l’UEFA. Et plus encore à l’addition des autres postes de recettes visibles (billetterie, merchandising) et invisibles (comme les bénéfices indirects sur le sponsoring). Sa campagne de la saison 2028-2019 est celle qui s’en approche le plus. C’est la suivante, en 2020, que la C1 lui a le plus rapporté. Cette année-là, dans une édition revisitée en raison de la crise de la Covid, avec un « Final four » pour conclure, il ne s’est incliné qu’en finale face au Bayern Munich.

Une nouvelle forme de répartition prochainement en vigueur

Avec le changement de format dans la compétition, à compter de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain pourra viser des gains encore supérieurs tel que le prévoit la future grille de répartition de l’UEFA. Déjà, sur la décennie, les profits du club parisien ont augmenté de + de 85% pour dépasser les 100 millions d’euros. Ce que lui rapportera encore a minima, cette saison 2023-2024 de Ligue des champions, pour laquelle il est toujours qualifié.

Ce que la Ligue des champions a rapporté au PSG depuis 10 ans

2023 = 101,361 M€

2022 = 92,153 M€

2021 = 109,937 M€

2020 = 126,806 M€

2019 = 85,795 M€

2018 = 62,058 M€

2017 = 55,313 M€

2016 = 70,803 M€

2015 = 56,157 M€

2014 = 54,417 M€

Total = 814,8 M€