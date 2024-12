PSG. Ça coûterait combien de racheter le Paris Saint-Germain ?

Le PSG n’est pas à vendre, mais l’actionnaire serait à l’écoute des propositions qui pourraient lui être faites. @PSG

Il n’est pas à proprement parler à vendre, mais depuis que le Mondial 2022 s’est écoulé à domicile, le Qatar aurait moins d’intérêt pour le Paris Saint-Germain. C’est une information que donne ce mercredi le journal L’Equipe qui parle d’un « désintérêt autour du PSG » de l’actionnaire Qatar Sports Investments (QSI).

Depuis l’entrée au capital d’Arctos Sports Partners pour une participation qui s’élèvera bientôt à 12,5%, le fonds souverain du Qatar n’est plus le seul actionnaire du club de la capitale. Dans son entièreté, le Paris SG est une puissante mécanique. Certes déficitaire et de façon chronique depuis le dernier exercice positif en 2019 (827,031 M€ de pertes cumulées sur les saisons 2020, 2021, 2022 et 2023), mais l’actionnaire est solide et ne rechigne pas à éponger.

Le #PSG a généré une chiffre d’affaires record de 805 M€ au bilan de sa saison 2023-24 💰 Les détails :

📺 Droits TV = 178 M€

🤝 Revenus commerciaux = 282 M€

🎫 Billetterie = 168 M€

🎽 Merchandising = 39 M€

💶 Autres produits = 139 M€ pic.twitter.com/OXXp4vjFSf — Sportune (@Sportunefrance) November 4, 2024

Déficitiaire chronique mais avec un chiffre d’affaires record

De surcroit, son chiffre d’affaires progresse saison après saison, pour atteindre le seul record de 805,9 millions d’euros (hors opérations de trading), au 30 juin dernier. Le PSG faiblit de ne pas être propriétaire de son stade (un sujet particulièrement épineux et prioritaire sur la pile des chantiers à venir) et de surcroît, il est à l’étroit dans un Parc des Princes plein à 99% sur l’ensemble de la saison dernière de Ligue 1. Par contre, il vient de se doter d’un nouveau centre de performance flambant neuf et dans le standard des meilleures structures du monde sportif.

QSI a racheté le PSG pour près de 35 millions d’euros

Les estimations diffèrent quant à la valorisation du moment du Paris SG en tant qu’entreprise : elle vaut 3,9 milliards d’euros selon Forbes (+4% en 2024), 3,493 milliards pour KPMG (+22% sur 2023), ou encore 3,85 milliards de la part de Sportico. La marque PSG est, elle, valorisée en 2024 à 1,208 milliard d’euros (+7% sur un an) par Brand Finance, qui lui attribue une force de marque de 86,2 sur 100 (+4 points). Dans toutes ces études, le club se positionne entre la septième et la huitième place des équipes du football international.

Il y a treize ans, le fonds QSI a racheté le Paris Saint-Germain pour un montant estimé proche de 35 millions d’euros. Ça donne la pleine mesure de la dimension prise aujourd’hui par le club et ceux qu’il emploie.