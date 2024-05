Affluences et taux d’occupation officiels en Ligue 1 2023-2024 selon la LFP

A la moyenne de 60 799, pour une occupation de 92% du Vélodrome, les supporters de l’Olympique de Marseille se sont illustrés au cours de la saison 2022-2023.

La Ligue 1 a connu une saison 2023-2024 exceptionnelle en termes d’affluence et de taux d’occupation, avec de nouveaux records historiques établis, d’après le détail fourni ce vendredi par la Ligue de football professionnel (LFP). Plus de 8 millions de spectateurs ont franchi les portes des stades de Ligue 1 cette saison, pour un total de 305 matchs disputés, soit une affluence moyenne de 27 113 spectateurs par rencontre.

Huit clubs à plus de 90% de taux d’occupation

Cela représente une hausse de 14% par rapport à la saison 2022-2023 et constitue la meilleure affluence moyenne historique de la Ligue 1. 9 clubs sur 18 ont attiré en moyenne plus de 25 000 spectateurs par match, tandis que 8 clubs ont franchi la barre des 90% de taux de remplissage. Le RC Lens, le Paris Saint-Germain, le RC Strasbourg Alsace, le Stade Brestois 29, le FC Lorient, l’Olympique de Marseille, le Clermont Foot 63 et l’AJ Auxerre ont tous réalisé des performances remarquables en termes d’affluence et d’occupation des stades.

La 25e journée fut celle d’un record historique en Ligue 1

La 25e journée de championnat a même battu le record historique du nombre de spectateurs par journée, avec 32 338 spectateurs en moyenne par rencontre. Les promus, Le Havre AC et FC Metz, ont connu les plus fortes augmentations de leur affluence moyenne, avec respectivement +75% et +51%. Parmi les clubs déjà présents en Ligue 1 la saison dernière, le Stade Brestois 29 (+15%) et le Stade de Reims (+14%) ont également enregistré des progressions notables de leur affluence.

Affluences et taux d’occupation officiels en 2023-2024 selon la LFP