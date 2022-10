OM, PSG, LOSC, OL, ASM: Les plus gros déficits du foot français

300 millions d’euros net de pertes pour le PSG sont évoquées, sur la seule saison dernière. Ce serait du jamais vu pour le football français.

Un déficit proche de 300 millions d’euros, c’est ce que va accuser le PSG, au bilan de sa saison 2021-22 dernière, selon une information du Parisien. Ces pertes, si elles se confirment, seront records pour le football français, sur un seul et même exercice, alors même que le club champion de France, compense par des recettes elles aussi records, sur l’exercice achevé.

Un déficit annoncé record pour le PSG en 2022

A Sportune, nous avons voulu observer les plus grosses pertes enregistrées par les clubs de foot professionnel. Pour d’abord voir que plus le temps avance, et plus les écarts négatifs se creusent. Il y a quand même au moins une explication majeure, à avancer à cet état de fait : la crise de la Covid et les conséquences qu’elle a eu sur le sport en général, et le football en particulier. Ainsi, les plus gros déficits relèvent-ils pour majorité des bilan des saisons 2019-20 et 2020-21.

L’OM accumulent les pertes, les Girondins et le LOSC ont payé les leurs

Avec le PSG, l’OM de Frank McCourt, qui n’a jamais achevé une saison avec des bénéfices, depuis que l’homme d’affaire américain a repris le club. Assainir les dépenses est d’ailleurs l’une des missions confiées à Pablo Longoria, d’ici au prochain bilan, à la fin du mois de juin à venir. Ailleurs, les pertes enregistrées par les Girondins, surtout les 67 millions de 2021, ont précipité le départ des actionnaires et la chute du club, en Ligue 2. Mêmes causes, mais des effets plus limités à Lille, sous la gestion de Gérard Lopez, les Dogues ont terminé 2018 avec plus de 141 millions d’euros de pertes ; c’est l’une des causes ayant conduit le fonds d’investissement, alors propriétaire, à se désengager du club, au bénéfice d’un autre fonds et d’une nouvelle direction.

Les plus gros déficit historiques du foot français

PSG = – 224,286 M€ (en 2021)

LOSC = – 141,898 M€ (2018)

PSG = – 124,204 M€ (2020)

AS Monaco = – 116 M€ (2021)

OL = – 107 M€ (2021)

OM = – 97,843 M€ (2020)

OM = – 91,418 M€ (2019)

OM = – 78,854 M€ (2018)

OM = – 76,392 M€ (2021)

Girondins = – 67,017 M€ (2021)