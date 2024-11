PSG. Bienvenue dans le nouveau campus du PSG inauguré ce jeudi [VIDEO]

Campus e jeudi que le PSG inaugure son nouveau Campus de Poissy. – @PSG

À Poissy, le Paris Saint-Germain ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Avec son nouveau centre de performance ultra-moderne de 150 000 m2 d’espaces extérieurs dédiés à l’entraînement et 3 plateaux de terrains de football, sur 59 hectares de surface, il élève ses standards au niveau des plus grandes pouponnières à talents de sa discipline.

Ce complexe estimé à plus ou moins 300 millions d’euros financé par son club résident va permettre la cohabitation de toutes les équipes de la formation à l’élite parisienne, des garçons aux filles.

Un Campus d’élite pour le PSG et des retombées économiques pour le département

Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : 3 terrains pour les messieurs, un terrain d’entraînement pour les féminines, six pour la formation, plus un autre de jeu avec tribunes de 500 places. Il y a des salles de classe, un amphithéâtre de 230 places, un restaurant, 6 salles de vie et d’études plus 131 couchages pour la formation, 43 pour le groupe professionnel, un espaces performance, des piscines thérapeutiques, un espace balnéothérapie et même un potager biologique… Ce projet avant tout sportif pour le Paris Saint-Germain rayonne aussi sur le territoire environnant et l’économie locale. Selon le Centre de Droit et d’Economie du Sport, il devrait générer 243 millions d’euros de retombées pour l’Île-de-France.