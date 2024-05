PSG 4e, les 10 clubs qui gagnent le plus de primes de cette Ligue des champions

Hors droits TV, le PSG cumule plus de 85 millions d’euros de primes de sa campagne en Ligue des champions.

C’est un match à 15,5 millions d’euros et possiblement 4,5 millions de plus que se disputent, le Real Madrid et le Bayern Munich d’un côté, le Paris SG et le Borussia Dortmund de l’autre. Tel est l’équivalent de la prime de l’UEFA versée aux deux équipes qui se qualifieront pour la finale de la Ligue des champions et les 4,5 millions évoqués seront pour l’équipe vainqueur de cette édition.

La dernière édition sous cette forme de répartition des primes

Cette saison et pour la dernière fois, l’UEFA délivre les primes en fonction de quatre critères distincts : la part commune aux 32 équipes qualifiées, les montants fixes, le classement au coefficient et la part de marché. Cette dernière dépendant à la fois du nombre de clubs d’un même pays et de la contribution des diffuseurs des pays en question est plus difficilement mesurable au cas par cas. Elle n’entre donc pas dans le top 10 résumé ci-dessous.

Hors droits TV, le PSG est 4e derrière le Real, le Bayern et City

Le reste par contre est à l’identique pour toutes les équipes. Et à ce stade, le PSG cumule 86,598 millions d’euros auxquels, dans ce cas précis, s’ajoutent 33 millions d’euros de la part de l’audiovisuel. La différence inférieure au Real Madrid, au Bayern Munich ou à Manchester City se fait d’une part sur les résultats obtenus en phase de groupes (une victoire valait 2,8 millions d’euros, un nul, 930 000 euros) et d’une autre sur le classement au coefficient qui récompense les clubs les plus performants sur dix ans.

Les 10 clubs qui gagnent le plus de primes de la Ligue des champions*

1. Real Madrid = 102,992 M€

2. Bayern Munich = 99,741 M€

3. Manchester City = 87,081 M€

4. Paris Saint-Germain = 86,598 M€

5. Borussia Dortmund = 85,888 M€

6. FC Barcelone = 82,129 M€

7. Atlético Madrid = 81,715 M€

8. Arsenal FC = 73,963 M€

9. FC Porto = 63,570 M€

10. SSC Napoli = 58,044 M€

* hors part des droits de la TV