PSG – OM. Paris avec un maillot inédit pour le Classique face à Marseille

Un maillot aux accents californiens pour le PSG face à l’OM, dimanche.

Le Paris Saint-Germain arborera une tenue exclusive lors du choc face à l’Olympique de Marseille ce dimanche 16 mars au Parc des Princes. Le club de la capitale renouvelle sa collaboration avec Born x Raised, marque emblématique du streetwear californien, pour proposer un flocage collector sur son maillot domicile lors de cette affiche phare du championnat.

Cette initiative fait suite à une première expérience couronnée de succès la saison dernière, lorsque les Parisiens avaient déjà porté un design exclusif lors du Classique disputé au Vélodrome. Pour cette nouvelle édition, les joueurs parisiens arboreront un maillot orné de la typographie distinctive de la marque de Los Angeles, reconnue dans l’univers du streetwear pour son esthétique urbaine et contemporaine.

Au-delà de l’aspect marketing, cette collaboration symbolise la rencontre entre deux identités fortes partageant des valeurs communes : l’attachement à une ville, une culture et une communauté passionnée. Un dialogue entre Paris et Los Angeles qui se matérialise sur la tunique des Rouge et Bleu.

Un maillot produit en édition limitée

Les supporters auront l’opportunité d’acquérir cette pièce en édition limitée. Plusieurs versions sont proposées : un modèle générique avec l’inscription « Paris » ainsi que des versions personnalisées aux noms de six joueurs de l’effectif parisien (Barcola, Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Neves et Vitinha).

Ces maillots collectors sont d’ores et déjà disponibles sur l’espace en ligne du club et le seront également dans l’ensemble des espaces officiels du PSG à travers le monde dès ce dimanche, jour du match.