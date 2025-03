PSG - OM : Combien coûtent les dernières places au Parc des Princes ?

Les derniers billets à la revente pour PSG – OM.

Un Classique au vrai effluves de choc est programmé ce dimanche, sur la pelouse du Parc des Princes entre le Paris SG, actuel leader du championnat de France de Ligue 1 et son dauphin l’Olympique de Marseille. Hormis avec un écart moindre de points séparant les deux clubs, il n’y a pas beaucoup d’occasions d’appréhender ce choc du football français.

A minima 180 euros (hors frais) la place

Les spectateurs ne s’y trompent pas. Evidemment, le Parc des Princes sera plein comme un oeuf, toutes les places sont déjà achetées mais le club de la capitale a sa propre plateforme de revente des billets, pour tâcher de contenir la surenchère. Seulement ces derniers tickets qui se négocient ce samedi à la veille du match, ne sont clairement pas les plus abordables. Pour assister à ce PSG – OM il faut en effet payer un minimum de 180 euros par place, en catégorie 4, en haut et côté des tribunes latérales et sans compter les frais de réservation et la TVA qui gonflent le total à 212,4 euros.

Et plus de 1 000 € pour ce PSG – OM

De surcroît, beaucoup des billets proposés sont individuels, pour espérer en avoir deux ou plus, l’addition peut très vite grimper. Au plus cher que nous ayons constaté ce samedi matin, c’est un duo à 2 000 euros, soit 1 000 euros la place et 360 euros de frais et taxes en plus, il est vrai idéalement placé en catégorie 1 juste au niveau du tunnel de l’entrée des joueurs.