Osimhen n°1, les 10 joueurs les mieux payés de Serie A (avec 2 Français)

Victor Osimhen gagne désormais près de 10 millions d’euros net par saison à Naples.

Prolongé de deux saisons et demi par la Naopli, ce samedi, Victor Osimhen est devenu pour l’occasion le joueur le mieux payé de la Serie A italienne, son salaire évoluant de 4,5 millions d’euros exprimés en net avant impôt par an, à désormais 10 millions d’euros net. C’est a minima le double de tous les autres joueurs qui composent l’effectif du club champion d’Italie avec lui.

Osimhen double son salaire avec le Napoli

Osimhen nouveau leader donc, sur la fiche de paie. Et le seul du SSC Naples dans un top 10 que dominent largement les clubs de l’Inter Milan et de la Juventus Turin, avec quatre représentants de part et d’autre. Et un international français dans chacun des deux clubs. A l’Inter Milan, la recrue offensive de l’été, Marcus Thuram, émarge à 6 millions d’euros net la saison, au même niveau que ses partenaires Hakan Calhanoglu et Lautaro Martinez ou Alex Sandro à la Juventus.

Thuram et Rabiot dans le top 10. Plus Paul Pogba

Adrien Rabiot approche lui le podium, derrière l’attaquant belge de l’Inter Romelu Lukaku. En fin de contrat au mois de juin 2024, le milieu des Bleus peut espérer une substantielle augmentation de son salaire, s’il choisi de poursuivre avec la Vielle Dame qui souhaite le conserver. Son partenaire Paul Pogba n’entre lui pas ou plus, dans ce classement des plus hauts salaires. Il était pourtant l’élément le mieux payé de la Juventus, mais il est actuellement à l’écart pour des soupçons de dopage dont il va devoir se défendre.

Les 10 joueurs les mieux payés de la Serie A

10. Alessandro Bastoni (Inter) = 5,5 M€

9. Marcus Thuram (Inter) = 6 M€

8. Hakan Calhanoglu (Inter) = 6 M€

7. Alex Sandro (Juventus) = 6 M€

6. Lautaro Martinez (Inter) = 6 M€

5. Wojciech Szczesny (Juventus) = 6,5 M€

4. Adrien Rabiot (Juventus) = 7 M€

3. Romelu Lukaku (Roma) = 7,5 M€

2. Dusan Vlahovic (Juventus) = 7,5 M€

1. Victor Osimhen (Napoli) = 10 M€