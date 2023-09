Les salaires de la Juventus en 2023-2024

En net avant impôts, Paul Pogba est le n°1 sur les salaires de la Juventus Turin.

La Juventus a poursuivi sa politique de réduction des coûts en diminuant son budget salarial de 21 millions d’euros net pour la saison 2023-2024, à 75,1 millions d’euros, soit 121,4 millions d’euros de masse salariale avec les cotisations sociales et patronales incluses. Le club turinois, qui a manqué la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, a vu partir plusieurs joueurs importants, dont Leandro Paredes, Angel Di Maria et Juan Cuadrado.

La Juventus a réduit sa masse salariale cette saison 2023-2024

Les calculs des salaires sont basés sur des données précédemment publiées par La Gazzetta dello Sport, avec des ajustements signés de Calcio Finanza pour les nouveaux joueurs et les renouvellements de contrats. Les avantages fiscaux prévus par le Décret croissance, destinés aux joueurs résidant en dehors de l’Italie avant leur arrivée en Serie A, ont également été pris en compte.

Pogba est le mieux payé de l’équipe mais pas le plus cher pour la Juve

Alors qu’il traverse une passe difficile et encourt le risque d’une mise à l’écart de son club, puisqu’il a été contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba est le joueur le mieux payé de la Juventus pour la deuxième année consécutive, avec un salaire net de 8 millions d’euros net mais en brut (10,48 M€), il est notamment devancé par le gardien Wojciech Szczesny (12,03 M€), car le Français bénéficié du Décret de croissance, l’équivalent italien du régime d’impatriation en France. Pogba est suivi sur le podium des plus hauts salaires de la Juventus Turin, saison 2023-2024 par Adrien Rabiot et Dusan Vlahovic, tous deux gagnant 7 millions nets.

Les salaires des joueurs de la Juventus Turin, saison 2023-2024*

Dusan Vlahovic = 12,95 M€

Wojciech Szczesny = 12,03 M€

Alex Sandro = 11,1 M€

Paul Pogba = 10,48 M€

Gleison Bremer = 9,25 M€

Federico Chiesa = 9,25 M€

Adrien Rabiot = 9,17 M€

Daniele Rugani = 6,48 M€

Manuel Locatelli = 5,55 M€

Danilo = 5,24 M€

Arkadiusz Milik = 4,59 M€

Weston McKennie = 3,28 M€

Filip Kostic = 3,28 M€

Moise Kean = 3,28 M€

Mattia Perin = 2,78 M€

Timothy Weah = 2,62 M€

Mattia De Sciglio = 2,78 M€

Andrea Cambiaso = 1,85 M€

Federico Gatti = 1,85 M€

Nicolò Fagioli = 1,85 M€

Samuel Iling-Junior = 655 000 €

Carlo Pinsoglio = 555 000 €

Fabio Miretti = 555 000 €

* Salaires exprimés en brut