SSC Naples: Les 10 joueurs les mieux payés du Napoli en 2023

Victor Osimenh est le joueur le mieux payé du Napoli, grâce à son statut de joueur impatrié.

Vainqueur 2-0 face à l’Eintracht Francfort lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le SSC Naples est bien parti pour obtenir son billet pour les quarts de finale de la compétition. Les Napolitains réalisent une saison 2022-2023 exceptionnelle, puisqu’ils sont premiers de la Série A. L’un des acteurs majeurs de cet exercice est Khvicha Kvaratskhelia, recruté lors du dernier mercato estival. Malgré son statut de joueur incontournable, il ne figure pas encore parmi les 10 joueurs les mieux payés de Napoli en 2023.

Piotr Zielinski domine le top 10 du SSC Naples en 2023 lorsque le salaire est en brut

Un classement dominé par Piotr Zielinski, qui perçoit un salaire de 6,475 millions d’euros brut par an, comme le rapporte Calcio Finanza. Le milieu de terrain polonais évoluant sur le sol italien depuis plus de 5 ans, il ne bénéficie pas ou plus du système « Decreto Crescita », l’équivalence de notre régime d’impatriation, qui exonère de moitié la taxation des salaires, sur une période normalement de cinq ans, les travailleurs venant de l’étranger.

Kim Min-jae, seule recrue dans le top 10

A l’inverse justement de Hirving Lozano et Victor Osimhen, qui en profitent eux, et le devancent donc sur le salaire net, avant impôts. Les deux internationaux mexicain et Nigérian émargent à 4,5 millions d’euros net, cette saison. Une seule recrue du dernier mercato estival figure dans ce top 10, il s’agit de Kim Min-jae. Le club napolitain est très précautionneux sur les salaires qu’il offre aux joueurs. Sa masse salariale est de 69,273 millions d’euros brut (45,19 millions d’euros net), elle n’est clairement pas la plus élevée du Calcio italien.

Les 10 joueurs les mieux payés du Napoli en brut en 2023

10. Zambo Anguissa* = 2,882M€ (2,2M€ net)

9. Tanguy Ndombele* = 3,275M€ (2,5M€ net)

8. Kim Min-jae* = 3,275M€ (2,5M€ net)

7. Diego Demme* = 3,275M€ (2,5M€ net)

6. Matteo Politano = 4,070M€ (2,2M€ net)

5. Giovanni Di Lorenzo = 4,255M€ (2,3M€ net)

4. Giacomo Raspadori = 4,625M€ (2,5M€ net)

3. Victor Osimhen* = 5,895M€ (4,5M€ net)

2. Hirving Lozano* = 5,895M€ (4,5M€ net)

1. Piotr Zielinski = 6,475M€ (3,5M€ net)

*Joueur qui bénéficie du “Decreto Crescita »