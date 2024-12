OM. Salaire, valorisation, les chiffres de Sacha Boey sur le mercato

Sacha Boey en prêt à l’OM depuis le Bayern Munich ?

L’Olympique de Marseille lorgne l’Allemagne pour renforcer sa défense. On le sait depuis l’été dernier au sujet de Kiliann Sildillia (SC Fribourg), ce mardi L’Equipe évoque l’intérêt du club phocéen pour le profil de Sacha Boey. Car presqu’un an après son arrivée en Bavière, au Bayern Munich, le latéral droit de 24 ans est en manque de réussite.

La faute à son corps et des blessures qui s’enchaînent. Douze mois plus tôt, sur la fin du mercato de janvier, le joueur formé au Stade Rennais a quitté la Turquie et le Galatasaray où il évoluait depuis deux ans et demi, pour le grand Bayern Munich et contre une indemnité record pour le club turc de 30 millions d’euros. Il n’en vaut plus autant désormais, avec un temps de jeu réduit et malgré un contrat plus long : Transfermarkt le valorise à 18 millions d’euros et Football Transfers, à 12,6 millions.

Sacha Boey à l’OM possible seulement sous la forme d’un prêt

L’Olympique de Marseille n’aurait de toute façon pas à payer d’indemnité sur son transfert car il est ici seulement question d’un prêt jusqu’à la fin de la saison et sans option d’achat. De quoi permettre à l’OM de renforcer son couloir et au Bayern, qui souhaiterait le conserver, d’offrir du temps de jeu à son défenseur. Resterait alors aux deux clubs à s’entendre sur les modalités du prêt et la prise en charge du salaire du joueur. Il est estimé à près de 265 000 euros brut mensuels.

Récemment, Sacha Boey a fait un crochet par la France et la commune de Montreuil, en banlieue parisienne, qui l’a vue grandir, pour célébrer la signature d’un nouveau contrat avec un équipementier américain.

