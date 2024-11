Sacha Boey signe un nouveau contrat majeur qui n’est pas avec le Bayern Munich

Sacha Boey est venu à Paris pour célébrer son nouveau partenariat avec Under Armour. – @UnderArmour

Loin des terrains de Bundesliga, Sacha Boey, latéral droit du Bayern Munich, a récemment fait parler de lui à Paris. Mais cette fois, ce n’est pas pour un transfert spectaculaire, mais pour son partenariat avec la marque Under Armour. Pour officialiser ce partenariat, le défenseur français est revenu à ses racines parisiennes, dans le 19e arrondissement, non loin de Montreuil où il a passé sa jeunesse.

Sacha Boey de retour à Paris pour célébrer son nouvel équipementier

L’événement s’est déroulé à l’Espace Sportif Édouard-Pailleron, un lieu symbolique proche de Montreuil, où Sacha Boey a grandi. Organisée sous la bannière de la campagne d’Under Armour « You Need More Than Strikers To Protect This House », la soirée avait pour objectif de valoriser les défenseurs, ces joueurs souvent dans l’ombre des buteurs, mais indispensables à la solidité d’une équipe.

Accompagné de trois entraîneurs locaux, Boey a participé à une masterclass défensive où il a transmis son expertise sur des techniques essentielles : positionnement, tacles et duels aériens. Le clou de l’événement ? Un défi 1v1 opposant des jeunes de l’UA Next Academy de Londres à des talents parisiens, qui a vu un défenseur local remporter la victoire.

Ubn événement pour transmettre son savoir et expérience aux plus jeunes

Pour Sacha Boey, cet événement était aussi l’occasion de revenir là où tout a commencé. « Être ici, c’est spécial. Paris m’a forgé en tant que joueur, et c’est un honneur de transmettre ce que j’ai appris à ces jeunes. Rejoindre Under Armour, c’est s’associer à une marque qui valorise le travail et qui souhaite vraiment améliorer les athlètes », a déclaré le joueur. Avec ce nouvel engagement, Sacha Boey rejoint un cercle grandissant d’athlètes ambassadeurs d’Under Armour, aux côtés de noms tels qu’Antonio Rüdiger (Real Madrid) ou Pedro Porro (Tottenham).