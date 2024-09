Bayern Munich: Les salaires des Bavarois cette saison 2024-2025

Harry Kane, numéro un sur le salaire au Bayern Munich. Et plus largement dans le football allemand.

S’il est un club exemplaire sur la manière d’investir son argent, le Bayern Munich est celui-là. Vertueux car chaque saison bénéficiaire depuis plus de trente ans et même en période de Covid. C’est dire. Le club bavarois, l’un des plus valorisés au monde et riches au monde, maintient cette saison 2024-2025 sa politique de rémunération ambitieuse, avec des écarts significatifs entre les joueurs établis et les jeunes espoirs.

De 20 M€ à 3,2 M€ les salaires des Français du Bayern Munich

Le néo-international français, Michael Olise a franchi le seuil de l’espoir au joueur confirmé en quittant Crystal Palace cet été, pour le club bavarois. L’ailier de 22 ans a vu à cette occasion son salaire progresser à 13,5 millions d’euros bruts la saison. Les autres français qui l’entourent dans cet effectif oscillent des 20 millions annuels de Kingsley Coman, finalement resté au club cet été, à 4 M€ pour l’attaquant Mathys Tel et 3,2 millions, au latéral Sacha Boey.

Une masse salariale qui pèse un peu plus de la moitié des revenus générés

Au sommet de l’échelle salariale, on trouve sans surprise les stars internationales et les piliers de l’équipe. Harry Kane, recruté à prix d’or, domine le classement avec un salaire annuel de 25 millions d’euros, suivi de près par le gardien emblématique Manuel Neuer (21 millions) et le vétéran Thomas Müller (20,5 millions). Au Bayern Munich, la masse salariale approche les 400 millions d’euros bruts chargées et elle pèse un peu plus de la moitié des revenus de l’opérationnel (hors trading), générés par le géant du football allemand.

Les salaires des joueurs du Bayern Munich cette saison 2024-2025

Harry Kane = 25 M€

Manuel Neuer = 21 M€

Thomas Müller = 20,5 M€

Kingsley Coman = 20 M€

Leroy Sané = 20 M€

Joshua Kimmich = 19,5 M€

Serge Gnabry = 19 M€

Leon Goretzka = 18 M€

Michael Olise = 13,5 M€

Minjae Kim = 12 M€

Alphonso Davies = 11 M€

Dayot Upamecano = 10 M€

João Palhinha = 10 M€

Konrad Laimer = 9 M€

Raphaël Guerreiro = 8 M€

Jamal Musiala = 8 M€

Mathys Tel = 4 M€

Sacha Boey = 3,2 M€

Hiroki Ito = 2,5 M€

Josip Stanišić = 2,4 M€

Aleksandar Pavlović = 2 M€

Daniel Peretz = 1,5 M€

Arijon Ibrahimović = 1,5 M€

Sven Ulreich = 1,06 M€