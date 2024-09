La Bundesliga est l’autre championnat solide derrière la Premier League anglaise.

Derrière le rythme infernal de la Premier League anglaise, dopée par des contrats commerciaux records avec les diffuseurs audiovisuels et les commanditaires du sport, la Bundesliga s’impose de plus en plus comme la deuxième force vive du football de clubs sur le Vieux continent.

Un actionnariat unique dans le football allemand

Soutenue en cela par la fidélité d’un public présent partout (tous les stades affichent des taux de remplissages exceptionnels, souvent sont-ils au maximum de leur capacité) et malgré un système unique du 50+1, avec ses forces et ses limites, qui donne les pouvoirs aux socios, plus qu’aux investisseurs, le championnat allemand est financièrement sain dans sa globalité et sportivement solide, en attestent les finales européennes disputées en 2024 par le Borussia Dortmund, en Ligue des champions et par le nouveau champion, le Bayer Leverkusen, en Ligue Europa.

Le Bayer Leverkusen progresse mais demeure en retrait de ses principaux concurrents

Lequel reste en retrait de ses concurrents, sur le financier. Son budget est certes croissant, mais estimé inférieur cette saison 2024-2025 à ceux des clubs plus solidement structurés ces dernières saisons, au premier rang desquels le Bayern Munich. Leverkusen doit plus sa réussite du dernier exercice à la force de son collectif et l’expertise du stratège espagnol Xabi Alonso, qu’à l’injection soudaine de capitaux pour soutenir la progression de l’équipe.

Les budgets de la Bundesliga 2024-2025 ci-dessous et en page suivante sont nos estimations à Sportune, basée sur les éléments comptables de chaque club qui compose l’élite du football allemand.

Les budgets des clubs de la Bundesliga saison 2024-2025

Club Budget 2024-2025 FC Heidenheim 45 M€ Kieler SV Holstein 58 M€ FC Saint Pauli 66 M€ VfL Bochum 75 M€ FC Augsbourg 85 M€

Voir le tableau complet en page 2