Oleksandr Usyk a gagné 85M€ contre Fury mais il porte une fausse Rolex à 100€

Amusante confession de l’Ukrainien Usyk qui admet porter une fausse Rolex, alors qu’il a les moyens de se payer les plus belles versions de la marque suisse.

C’est une confession aussi surprenante qu’amusante venant d’un boxeur qui a touché le jackpot (et doublement), sur le ring de boxe où il excelle. Alors qu’il vient d’empocher une bourse estimée à près de 85 millions d’euros pour sa deuxième victoire face à l’Anglais Tyson Fury, Oleksandr Usyk a révélé avec malice porter une contrefaçon de Rolex achetée 100 dollars sur une plage turque.

Dans une interview accordée à United24, le boxeur invaincu (23 victoires) n’a pas hésité à exhiber sa montre devant la caméra avant d’en dévoiler l’origine : « J’étais en Turquie pour m’entraîner quand j’ai vu des vendeurs de Rolex sur la plage. Je me suis dit que personne ne devinerait que c’était une fausse. Je l’ai donc achetée pour 100 dollars », a-t-il confié en riant.

Une fausse montre qui tranche avec les modèles couteux de Tyson Fury

Cette surprenante confession contraste singulièrement avec les habitudes du milieu de la boxe, et particulièrement avec celles de son rival Tyson Fury, connu pour sa collection de montres de luxe signées Jacob & Co et Rolex. Fury, qui a perçu environ 70 millions d’euros pour ce combat, devrait comme Usyk voir ses gains augmenter grâce aux revenus du pay-per-view diffusé sur DAZN, Sky Sports et TNT Sports.

😂⌚️ Oleksandr Usyk admits wearing a chinese copy of Rolex that he bought for $100 in Turkey. pic.twitter.com/mUdO9t0Asa — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 25, 2024

Cette anecdote révèle une facette méconnue du champion ukrainien, qui préfère manifestement l’humour et la simplicité aux démonstrations de richesse habituelles dans le monde de la boxe professionnelle.