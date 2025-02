Ajorque, Lees-Melou, Lala… Les jolis bolides des joueurs du Stade Brestois

Ils roulent en quoi les joueurs du Stade Brestois ?

En dépit d’un statut neuf, bonifié par la première qualification de l’histoire du club en Ligue des champions, les joueurs du Stade Brestois ne roulent pas des mécaniques. Ils le prouvent sur le terrain, en défendant crânement et avec appétit leurs chances sur la grande scène du football international. En dehors, ils jouent aussi modestement sur les voitures personnelles de chacun. C’est que les pensionnaires du collectif breton n’ont pas les mêmes salaires que certains de leurs pairs du championnat de France.

Sur le parking du Stade Brestois, les Allemandes dominent. Des Mercedes et des Audi sont les deux constructeurs les plus convoités. Tout au moins remarqués. Ce qui n’est pas sans rappeler les bolides des clubs voisins et à la fois rivaux tant du côté du FC Nantes, que de l’autre au Stade Rennais. Là aussi, les cylindrées produites de l’autre coté du Rhin ont la cote.

Des joueurs qui roulent au service de leur sponsor

Il n’y a pas à Brest de supercars du type Ferrari, Porsche ou Lamborghini. Quoi qu’il faille nuancer car beaucoup ont plusieurs modèles en leur possession et tous n’en sont pas toujours les propriétaires, entre leasing, location et autre forme d’appartenance. Il y a aussi, comme Nicolas Palois à Nantes, les joueurs qui sont contraints par des obligations promotionnelles de leurs sponsors personnels.

Au Stade Brestois, ils sont au moins deux tel que le montrent la séquence partagée sur les réseaux sociaux. L’un, le gardien néerlandais Marco Bizot, est associé à la marque Hyundai sur son territoire, l’autre, Pierre Lees-Melou, est l’ambassadeur d’une concession locale.

Parmi les voitures les plus singulières, trois sont Françaises, deux Peugeot et la Renault Clio de Luck Zogbé, un qu’est le latéral Kenny Lala roule à l’électrique de la marque Tesla, quant à Mathias Pereira Lage, il se déplace dans un véhicule signé de Cupra, la division sportive espagnole de Seat et un sponsor premium du FC Barcelone. Un signe d’un destin futur en club, pour le milieu de terrain ?