Stade Brestois. Grâce au podium en Ligue 1 Brest a renoué avec les bénéfices en 2024

Quand le sportif va, tout va pour le Stade Brestois qui a renoué avec les bénéfices.

A la joie sportive d’une première qualification historique du club dans la grande cours de la Ligue des champions, s’y est ajouté un ouf de soulagement pour le Stade Brestois, alors engoncé financièrement comme d’autres clubs du championnat de France à l’économie restreinte. C’était le cas du club breton qui avait bouclé l’exercice précédent avec des pertes nettes de 4,680 millions d’euros.

Et puis s’est produit l’exploit, pourrions-nous presque dire le miracle sportif, tant rien ne prédisposait joueurs et dirigeants du club à tenir la dragée très haute à presque toutes les équipes de la Ligue 1, pour finalement camper le podium final et valider l’accession dans la lucrative C1. Ce faisant que, selon les comptes du club que Sportune a consulté, le SB29 a bouclé l’exercice 2024 avec un bénéfice net de 1,644 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires progresse de 27,4% en 2024

C’est un retour vers une spirale positive et seulement les prémices du meilleur qui reste à venir, à la fin de la saison en cours, quand seront comptées les retombées de la Ligue des champions. Déjà un minimum certain de près de 33 millions d’euros, comme nous l’avons vu plus tôt ce mardi matin sur Sportune.

D’une saison à une autre tout a augmenté, mais le produit de l’exploitation (+37,4% à 72,7 M€), plus que les charges (+11,2% à 67,4 M€). Du côté des recettes, le chiffre d’affaires est en hausse à 47,8 millions en 2023 à 60,9 millions au 30 juin dernier (27,4%). A l’opposé sur les dépenses, la masse salariale, charges sociales incluses, dépasse les 40 millions d’euros (40,2 M€). Elle est 24,2% supérieure à N+1.

A propos de salariés toujours, le Stade Brestois indique enfin qu’à la date de la cloture de ses comptes, il avait trois litiges prud’hommaux en cours, avec d’anciens employés qui ont tous fait appel de la décision. Le club n’a pas provisionnés les sommes demandées.

