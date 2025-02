La nouvelle répartition de la Ligue des champions permet aux clubs de cumuler plusieurs dizaines de millions d’euros, à seulement mi-parcours.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions s’avère particulièrement lucrative pour les clubs participants. Liverpool domine le classement des gains avec une prime totale de 56,22 millions d’euros, comprenant notamment les 11 millions d’euros attribués pour la qualification directe en huitièmes de finale.

C’est le minimum garanti pour les Reds, qui percevront bien plus, comme les autres clubs classés ci-dessous, car n’y est pas inclus le pilier dit de « valeur », anciennement le marketpool qui sera calculé en fin de compétition par l’UEFA.

Plus de 50 M€ cumulés par le LOSC

Le FC Barcelone suit de près avec 54,54 millions d’euros suit de près Liverpool, tandis que le LOSC Lille, seul club français déjà certain de disputer les huitièmes de finale dépasse les 50 millions d’euros. Les Dogues seront a minima accompagnés d’un autre club français, que sera soit le Paris Saint-Germain, soit le Stade Brestois qui s’affrontent en barrages. Avec l’AS Monaco pour autre barragiste, ces trois clubs se tiennent dans un mouchoir de poche sur les primes, entre un total de presque 33 à un peu plus de 34 millions d’euros. Moins les 11 millions possibles en cas de qualification pour la phase suivante.

L’UEFA a significativement augmenté l’enveloppe globale pour cette nouvelle formule, avec environ 400 millions d’euros supplémentaires par rapport à l’édition 2023-2024. Le montant fixe de participation est passé de 15,64 à 18,62 millions d’euros par club. Un fond de 183,15 millions d’euros a également été mis en place pour récompenser les performances en phase de ligue, allant de 9,9 millions pour la première place de (Liverpool) à 275 000 euros que celle du dernier (Young Boys).

>Classement des 36 clubs de la Ligue des champions selon leurs primes gagnées

Liverpool = 56,220 M€

FC Barcelone = 54,545 M€

Arsenal = 54,270 M€

Inter Milan = 53,995 M€

Atlético de Madrid = 53,020 M€

Bayer Leverkusen = 51,345 M€

LOSC Lille = 51,070 M€

Aston Villa = 50,795 M€

Atalanta BC = 37,820 M€

Borussia Dortmund = 37,545 M€

Real Madrid = 37,270 M€

Bayern Munich = 36,995 M€

AC Milan = 36,720 M€

PSV Eindhoven = 35,745 M€

Paris Saint-Germain = 34,770 M€

Benfica = 34,495 M€

AS Monaco = 33,220 M€

Stade Brestois = 32,945 M€

Feyenoord Rotterdam = 32,670 M€

Juventus = 31,695 M€

Celtic Glasgow = 31,420 M€

Manchester City = 30,445 M€

Sporting Portugal = 30,170 M€

Club Bruges = 29,895 M€

Dinamo Zagreb = 29,620 M€

VfB Stuttgart = 28,645 M€

Shakhtar Donetsk = 26,270 M€

Bologne = 25,295 M€

Étoile Rouge de Belgrade = 25,020 M€

Sturm Graz = 24,745 M€

Sparta Prague = 23,070 M€

RB Leipzig = 22,095 M€

Gérone FC = 21,820 M€

RB Salzbourg = 21,545 M€

Slovan Bratislava = 19,170 M€

Young Boys Berne = 18,895 M€