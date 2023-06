Nouveau nom, nouveau logo, le Stade Poitevin Volley Ball cède au naming

Le Stade Poitevin Volley Ball devient Alterna SPVB.

Alterna énergie, producteur et fournisseur d’énergie verte et locale, s’associe au Stade Poitevin Volley Ball (SPVB) pour les cinq prochaines années. Ce partenariat prévoit le naming du club qui sera désormais désigné par Alterna SPVB. La collaboration entre Alterna énergie et le Stade Poitevin Volley-Ball a pour objectif de hisser Alterna SPVB au plus haut niveau du volley-ball français et européen.

En plus du changement de nom, le club dévoile un nouveau logo qui combine les couleurs emblématiques en noir et blanc avec la Grand’Goule, ou le dragon mythique symbole de Poitiers. Un plan d’actions sur les cinq du contrat sera mis en place pour propulser Alterna SPVB dans une nouvelle ère, en prenant en compte des préoccupations telles que la transition énergétique, la cohésion sociale et le dynamisme économique du territoire. Des mesures concrètes, comme la rénovation énergétique de la salle Lawson Body, la promotion d’un programme environnemental, la promotion de la mobilité douce, le tri des déchets, les achats en circuits courts, le soutien à l’économie locale, ou l’utilisation d’énergie verte et locale pour les joueurs, seront mises en place en collaboration avec les collectivités.

Un naming signé pour les cinq prochaines saisons

« Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec Alterna énergie pour réaliser des progrès significatifs tant sur le plan sportif que sur le plan environnemental et sociétal, indique par communiqué, le président du club, François Garreau. Ce partenariat novateur ouvre la voie à de nouvelles perspectives et démontre l’importance d’allier performance sportive et engagement écologique ». Créé en 2005, Alterna énergie s’appuie sur un modèle mutualiste qui regroupe 50 entreprises locales d’énergie engagées dans la distribution, production et fourniture d’énergie. Le Stade Poitevin Volley Ball, désormais Alterna SPVB, évolue en Ligue A, au plus haut niveau national de la discipline.